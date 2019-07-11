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Об успехах отечественной рыбной отрасли руководители Минсельхоза и Росрыболовства рассказали на пленарном заседании форума в Санкт-Петербурге

Россия поделилась успехами рыбной отрасли

Какие резервы российские власти видят для развития рыбной отрасли, за счет чего собираются увеличивать отдачу от экспорта и повышать качество рыбопродукции – об этом руководители Минсельхоза и Росрыболовства рассказали на пленарном заседании форума в Санкт-Петербурге.

В этом году пленарное заседание посвятили теме «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Использование морских биоресурсов можно рассматривать с трех точек зрения: экологической, экономической и социальной. Как найти баланс между этими аспектами, рассуждали участники форума.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в России развитию рыбной отрасли уделяется огромное внимание. В доказательство глава Минсельхоза решил привести данные о господдержке: в 2018 г. на программу развития рыбохозяйственного комплекса направлено 12,3 млрд рублей. В 2019 г. сумма увеличена еще на 2 млрд рублей. Действие программы продлили до 2024 г. Государство, по словам Дмитрия Патрушева, продолжит оказывать отрасли всестороннюю поддержку. Такое содействие власти считают одной из причин для положительной динамики в рыбном хозяйстве.

Продаем и покупаем

Ожидаемо на пленарном заседании остановились и на «майском» указе президента. Один из национальных проектов посвящен развитию работы на внешних рынках. Рыбная продукция – одна из ключевых экспортных позиций России, подчеркнул глава Минсельхоза. В 2018 г. за рубеж поставлено более 2,2 млн тонн рыбы и морепродуктов (рост на 100 тыс. тонн). Достигнуть показателей по развитию поставок поможет увеличение глубины переработки, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие аквакультуры, считают в Минсельхозе и Росрыболовстве.

Планы по развитию рыбного экспорта строит не только Россия. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отметил, что в этом году республика рассчитывает отправить за рубеж рыбных товаров на 2 млрд долларов. Каждый год показатели в этой сфере растут, причем Турция старается расширять ассортимент, сказал министр. В деле развития отрасли он выразил надежду на активное сотрудничество с Российской Федерацией.

Рыба – это мировой товар. Даже крупные производители занимаются его импортом, ведь они не могут обеспечить все ниши только за счет собственных ресурсов, обратил внимание представитель ФАО ООН Марсио Кастро де Соуза. В качестве примера он привел Китай, который одновременно является одним из крупнейших импортеров и экспортеров.

Перспективы в разных плоскостях

Приоритеты сотрудничества в глобальном плане, по словам Дмитрия Патрушева, в поиске новых резервов сырьевой базы Мирового океана, совершенствовании правового регулирования, сотрудничестве в борьбе с ННН-промыслом.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что важно найти баланс между тремя составляющими – экономической, экологической и социальной. Важнейшая задача – создание условий для устойчивого рыболовства, защита океана от внешних негативных воздействий. При этом особая роль отводится разработке долгосрочных прогнозов, которые позволят оценивать изменения численности основных запасов на фоне глобальных и региональных климатических изменений.

Сейчас мировой вылов оценивается в 93-95 млн тонн. Многие эксперты полагают, что эта величина – предел ежегодного освоения, которое не приводит к истощению запасов. «Однако благодаря усилиям и российских, и зарубежных ученых найдены новые стратегические резервы сырьевой базы рыболовства в Мировом океане, с учетом которых ежегодная величина изъятия биоресурсов для России и всего мира может составить порядка 200-250 млн тонн, что превышает современный ежегодный вылов почти в 2,5 раза», - напомнил Илья Шестаков. Основные резервы регулятор видит в мезопелагических рыбах, глубоководных объектах промысла, антарктическом криле. Правда, нужно научиться эффективно осваивать эти объекты для дальнейшего использования. «Вот с этим пока у нас, к сожалению, существуют проблемы, как с точки зрения орудий лова, так и с точки зрения, конечно, экономической отдачи», - обратил внимание глава ведомства.

Говоря о качестве управления, Илья Шестаков остановился на перспективах науки. Она не может и не должна стоять на месте, подчеркнул руководитель федерального агентства. «Должны развиваться модели учета, определения запасов, материальная база научно-исследовательских институтов, многофакторный анализ и модели», - перечислил он. Среди позитивных шагов Илья Шестаков назвал работу по строительству научно-исследовательских судов: трех крупно- и пяти среднетоннажных НИСов. Подготовлены программы глубоководных исследований – они уже начали приносить свои результаты. Благодаря такому изучению в следующем году в эксплуатацию будут введены новые объекты промысла в новых района российской экономзоны, заявил глава ФАР.

Большое внимание, по его словам, планируется уделять цифровизации в рыбной отрасли России. Это должно помочь в повышении точности прогнозирования вылова, эффективности регулирования, в борьбе с ННН-промыслом.

Надежда на инвестквоты

Российская сторона не преминула рассказать о результатах программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Завершен третий этап заявочной кампании, предполагается, что будет построено 10 судов и 4 береговых завода. Ожидаемый объем инвестиций – 56 млрд рублей. До этого были заключены договоры на строительство под инвестквоты 33 судов и 22 заводов, суммарный объем инвестиций оценивается в 132 млрд рублей. Предполагается, что к концу 2019 г. будет построено 8 береговых производств и 6 единиц флота, заявил Дмитрий Патрушев.

Модератор заседания, гендиректор компании «А. Эсперсен» Петер Бос отметил, что для населения важно повышение качества рыбы на прилавках – в решении этого вопроса и есть социальная ответственность.

Минсельхоз и Росрыболовство возлагают здесь большие надежды на новые мощности, которые будут вводиться в строй по программе инвестиционных квот. Также Илья Шестаков указал на важность решения вопросов логистики, доставки рыбы до потребителя. Работа в этом направлении постепенно ведется, отметил глава ведомства.

Взгляд из регионов

Участники заседания отметили роль отрасли в жизни прибрежных территорий. Видением, какие вопросы нужно решать для дальнейшего развития, поделились губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и его коллега из Архангельской области Игорь Орлов. Так, глава Камчатки отметил логистические возможности региона (в том числе с точки зрения использования Северного морского пути), важность рыбоохраны и научного обеспечения. Отдельно Владимир Илюхин подчеркнул значение долгосрочного предоставления права на вылов. Губернаторы рассказали о кластерных проектах в развитии отрасли.

Особую роль в жизни целого ряда регионов играет лосось. Президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким рассказал о ситуации с добычей тихоокеанских лососей. В 2018 г. их вылов составил 1,7 млн тонн. При этом состояние лососевого ресурса России представитель организации оценил как хорошее.

На форуме выступил и президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) Жак Верборг.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открылись 10 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

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