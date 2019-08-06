06 августа 2019 года

Сиговые запасы Таза помогут восполнить рыбоводы

В Ямало-Ненецком автономном округе специалисты Собского рыбоводного завода готовятся к историческому событию – первому выпуску подращенной молоди чира в реку Таз. Переселение планируют на конец августа, когда рыбки подрастут до 10 г.

Плавучую садковую линию установили возле поселка Тазовский в начале июля. Там предприятие подращивает молодь чира (на Ямале его называют щёкур) – более 70 тыс. штук. На сегодняшний день мальки достигли средней навески в 7 г, рассказали Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

Икру для опыта в прошлом году собирали здесь же, в Тазовском районе. Проинкубировали материал на заводе в поселке Харп, полученную весной молодь подрастили до 1 г и в июле привезли в Тазовский.

Экспериментальная садковая линия представляет собой каркас, в который помещено шесть садков размером 5 на 5 м и глубиной 4 м каждый. По наблюдениям рыбоводов, молодь показывает хорошие темпы роста и в будущем количество садков можно будет увеличить.

Эти работы проводятся за счет окружной субсидии в сумме 9,8 млн рублей. Средства передают НКО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» – учредителю Собского рыбоводного завода.

Практика показывает, что технология выращивания рыбы, когда в рационе присутствует не только искусственный корм, но и речная живность, позволяет выпускать в водоемы приспособленную к жизни в естественных условиях молодь. Для совершенствования системы выращивания ценных видов производственные мощности садковой линии планируется нарастить в следующем году.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию в 2017 г. Главная задача предприятия – воспроизводство ценных северных видов рыб. В прошлом году в Обь выпустили более 30 млн штук подращенной молоди сиговых. В минувшем году на реке Собь появилась база по сбору икры, где уже собрано более 50 млн икринок чира.

Fishnews