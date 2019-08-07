07 августа 2019 года

Путина идет планово

На Дальнем Востоке выловлено около 350 тыс. тонн тихоокеанских лососей – почти на 50% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Положительная динамика зафиксирована на промысле на Камчатке, в Магаданской области и Приморье.

Штаб путины провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Основной объем вылова приходится на Камчатский край: уровень добычи вырос на 60% и достиг 326 тыс. тонн лососевых. Активный промысел красной рыбы идет в Магаданской области: уловы в регионе более чем вдвое превышают показатель за аналогичный период 2017 г. Выловлено более 7,5 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Отставание от уровня позапрошлого года сохраняется в Сахалинской области: добыто около 6,1 тыс. тонн – на 48,7% меньше, чем за тот же промежуток 2017 г. В Хабаровском крае освоено на 43% меньше – 5,2 тыс. тонн.

В Приморском крае рыбаки взяли около 6,2 тонны – более чем в 9 раз выше уровня 2017 г., когда было освоено около 0,7 тонны.

Как отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Евгений Якуш, путина развивается нормальными темпами, фактически завершен промысел карагинской горбуши: прогноз по ее добыче – около 232 тыс. тонн. В Карагинской подзоне выловлено уже более 220 тыс. тонн горбуши, что на 52% больше показателя за аналогичный период позапрошлого года. Объем добычи кеты в подзоне составляет более 10,7 тыс. тонн, промысел нерки в основном осуществлялся в Олюторском районе: добыто более 3,5 тыс. тонн. Уловы кеты и нерки выше прошлогодних.

Руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Христенко доложил, что на восточном побережье Камчатки приемку уловов осуществляют 59 судов, принято более 114,8 тыс. тонн рыбы. На западном побережье для дальнейшей транспортировки отгружено 120 тыс. тонн рыбной продукции из тихоокеанских лососей. Основные пункты назначения – порт Владивосток и страны Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского теруправления, холодильники загружены в среднем на 65%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 43 ускоренных поезда. Стоимость доставки из краевого центра до Москвы в рефсекциях находится на уровне 13,8 руб./кг, в рефконтейнерах – 15,5 руб./кг.

Петр Савчук поручил управлению флота, портов и мониторинга Росрыболовства совместно с Приморским теруправлением провести специальное совещание по организации логистики и оперативной доставки свежевыловленной рыбы. Планируется, что во встрече примут участие транспортные компании, собственники холодильных мощностей и операторы перевозки грузов

Замглавы Росрыболовства также обратил внимание на мониторинг заполнения нерестилищ и выполнение госзадания предприятиями Главрыбвода по закладке икры для искусственного воспроизводства.

Fishnews