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Учебный парусник «Паллада». Фото пресс-службы Росрыболовства

Правительство утвердило кругосветку под парусами

Кругосветная экспедиция трех парусников Росрыболовства, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, стартует с выхода «Паллады» в ноябре из Владивостока. «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в плавание в декабре.

Распоряжение № 442 от 16 марта 2019 г. об организации в 2019-2020 гг. кругосветного рейса парусных судов, посвященного 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В плавании примут участие знаменитые учебные парусники Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», причем для первых двух путешествие действительно станет кругосветным, а для третьего – трансатлантическим.

По плану экспедиция начнется в ноябре текущего года, когда «Паллада» выйдет из порта Владивосток. Задача судна – максимально близко подойти к Антарктиде, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Знаковым событием рейса должна стать встреча всех трех парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов. Домой «Паллада» вернется в июне 2020 г.

Для «Седова» рейс стартует в декабре в Кронштадте и завершится спустя год в Калининграде. После совместного маневрирования с «Палладой» начнется второй этап экспедиции, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Седов» совершит плавание через Индийский и Тихий океаны. Пройдя Панамским каналом в Атлантику, парусник продолжит посещение мест наиболее значимых событий Второй мировой войны.

«Крузенштерн» присоединится к путешествию тоже в декабре, отправившись из Калининграда. После встречи с остальными судами его маршрут будет проложен в Черное море – для посещения Севастополя, Новороссийска, Ялты и Сочи. Парусник продолжит плавание с заходом в порты городов-героев, городов воинской славы, в порты Европы, где расположены мемориалы погибшим в борьбе с фашизмом, и вернется на родину в сентябре 2020 г.

Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет.

Fishnews

  • Учебный парусник «Паллада». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Барк «Седов». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Барк «Крузенштерн». Фото пресс-службы Росрыболовства
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