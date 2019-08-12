12 августа 2019 года

Выставку и форум в Петербурге передвинули на июнь

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдут с 24 по 26 июня 2020 г. в Санкт-Петербурге. Площадкой мероприятий вновь станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Рабочая группа под председательством заместителя министра сельского хозяйства — руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова определила даты крупнейшего отраслевого события — 24–26 июня 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Мероприятия в Санкт-Петербурге традиционно собирают представителей бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций со всего мира.

Местом проведения IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологийвновь станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Сейчас организаторы прорабатывают тематику мероприятий.

Илья Шестаков подчеркнул, что за эти годы форум стал удобной и актуальной площадкой для обсуждения и определения путей дальнейшей кооперации в развитии устойчивого рыболовства, технологического и научного прогресса в отрасли. «Выставка позволяет увидеть, чем живет и дышит рыбная индустрия, как воплощаются амбициозные проекты, а инновации становятся частью производственной цепочки отрасли», — добавил глава Росрыболовства.

По информации оргкомитета, на полях МРФ-2020 планируется проведение международных двусторонних переговоров, будут работать площадки для бизнес-презентаций и деловых встреч.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли 10-12 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятия собрали около 10 тыс. специалистов из 42 стран мира. Оператором Seafood Expo Russia выступила выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий — медиахолдинг Fishnews.

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