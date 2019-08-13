13 августа 2019 года

Камчатка отразила федеральные поправки в постановлении по «прибрежке»

Правительство Камчатского края внесло изменения в постановление, которое определяет места выгрузки уловов прибрежного рыболовства и произведенной из них продукции.

Вступило в силу постановление правительства Камчатского края от 24 июля 2019 г. № 331. Документ отразил изменения федерального законодательства, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в мае Правительство РФ внесло изменения в требования к определению мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства и продукции из них. Власти решили таким образом обеспечить возможность выгружать рыбу на причальные сооружения перерабатывающих заводов.

С 2019 г. при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из таких уловов на судах, должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

На Камчатке места выгрузки уловов прибрежного рыболовства и произведенной из них продукции определены постановлением регионального правительства от 12 декабря 2018 г. № 516.

Fishnews