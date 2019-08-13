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Черноморская травяная креветка, выловленная в Таманском заливе в июне. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Креветки южных морей обещают рост запасов

Ученые провели мониторинг состояния запаса промысловых видов креветок в Азовском и Черном морях. Исследованы обыкновенная (крангон), черноморская травяная и черноморская каменная креветки.

Работы выполняли сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). Участники экспедиций собрали материалы, характеризующие состояние популяций креветок, их распределение, численность и биомассу в летний период. Летом рейсы проводились в Азовском море в Керченском проливе, Арабатском и Таманском заливах. В Черном море – на участке от Бугазской косы до мыса Панагия и в Кизилташской группе лиманов. Дополнительно осуществлялся мониторинг прилова креветок на промысле барабули и ставриды в Таманском заливе, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Заведующая отделом исследований внутренних водоемов и нерыбных объектов Елена Саенко обратила внимание, что в Азовском и Черном морях массовые виды креветок, имеющие промысловое значение, – это черноморская травяная и черноморская каменная.

«Высокая численность креветки травяной была зафиксирована на всех станциях отбора проб. Наиболее плотные скопления были приурочены к фитоценозам зостеры. Популяция креветки черноморской каменной обнаружена только на станции мыса Панагия на участках прибрежной зоны с каменисто-песчаным грунтом. Популяции креветок находились в состоянии нереста. На плеоподах фертильных самок имелась икра в третьей стадии развития. Все проанализированные особи креветок имели твердый, хорошо сформированный экзоскелет типичных для креветки травяной и креветки каменной окрасов. Особей на стадии линьки в третьей декаде мая в прибрежной зоне отмечено не было. На всех станциях в уловах преобладала молодь, что свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале популяции», – рассказала Елена Саенко.

Она отметила, что качественные и количественные характеристики популяций креветок позволяют ожидать рост запасов в Азовском и Черном морях в ближайшие годы.

Fishnews

  • Черноморская травяная креветка, выловленная в Таманском заливе в июне. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Черноморская травяная креветка, выловленная в Керченском проливе (Азовское море) в июне. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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