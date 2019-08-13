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Процесс рыбопереработки на заводе компании «Корякморепродукт»

Рекордный «рыбный» лот дошел до покупателя

Знаковая биржевая сделка, заключенная в июле, завершилась поставкой покупателю 1000 тонн камчатской горбуши. Форвардный контракт обеспечил выгоды как продавцу – производителю рыбопродукции, так и приобретателю товара, отметили участники.

Напомним, что рекордный объем рыбопродукции был продан на Бирже «Санкт-Петербург» 8 июля. Участниками торгов стали камчатская рыбопромышленная компания «Корякморепродукт» и торговая компания из Приморья.

Закрытие сделки, т.е. непосредственная поставка покупателю 1000 тонн горбуши ПБГ высокого качества, состоялось месяц спустя.

По условиям контракта оплата осуществлялась в два этапа, при этом второй платеж был скорректирован с учетом ситуации на рынке на момент, когда товар был готов к отгрузке со склада.

«Несмотря на то, что конечная цена отличалась от той, которая была зафиксирована в контракте, она все равно оказалась не ниже среднерыночной на момент подписания второго предложения», – прокомментировал Fishnews результаты завершившейся сделки коммерческий директор ООО «Корякморепродукт» Евгений Ткаченко.

Как отметил представитель рыбацкой компании, при таком формате торгов у покупателя теоретически больше рисков, поэтому прописать дополнительные условия в пользу приобретателя продукции было инициативой самого продавца. «Для нас клиент важнее обстоятельств рынка», – подчеркнул Евгений Ткаченко.

Вместе с тем, по его словам, такой формат торгов имеет явные плюсы. «Во-первых, это плановость: вы можете заранее планировать, куда и кому будет поставлен конкретный объем продукции. Второе – это фьючерсный характер сделки, т.е. деньги за продукцию мы получили вперед. Не менее важна и имиджевая составляющая – использование нового, биржевого, механизма реализации рыбопродукции», – рассказал представитель рыбопромышленной компании.

Торги проводились с участием «Дальневосточного аукционного рыбного дома». Как отметил генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин, совершенная сделка стала самой крупной на данный момент биржевой операцией с рыбопродукцией и позволила отработать на практике новый для участников рынка биржевой механизм.

«Были опасения у продавца и покупателя, как форвардный контракт будет реализован на практике, что произойдет в случае изменения цены, будут ли в полной мере учтены ценовые риски и т.д. Но в итоге обе стороны получили свои выгоды. Несмотря на то, что конечная цена изменилась, в выигрыше остались и продавец (производитель) продукции, и покупатель», – отметил представитель аукционного дома.

«Что еще важно: покупатель гарантированно получает необходимый объем продукции в числе первых, потому что сделки, совершенные на бирже, обязательны к выполнению в первоочередном порядке», – добавил Сергей Лелюхин.

Fishnews

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