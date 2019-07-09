09 июля 2019 года

Рыбная биржа вышла на рекорд

Знаковая, по оценкам экспертов, сделка заключена на площадке Биржи «Санкт-Петербург». По итогам торгов подписан форвардный контракт. Он предусматривает отсрочку поставки с корректировкой платежа с учетом актуальной ситуации на рынке.

Биржевой механизм позволил реализовать сделку по приобретению рыбопродукции на электронной площадке напрямую у производителя. Участниками торговой операции стали рыбопромышленная компания «Корякморепродукт» (Камчатский край) и торговая компания из Приморья. Торги проведены с участием АО «ДАРД», которое заключило сделку в интересах третьей стороны.

Как сообщили Fishnews в аукционном доме, 8 июля на торгах был продан рекордный на сегодняшний день объем рыбопродукции – 1000 тонн – на условиях форвардного контракта. Объем сделки – 165 млн рублей. Оплата производится в два этапа, при этом размер окончательного платежа корректируется с учетом ситуации на рынке на момент готовности товара к отгрузке со склада. Все нюансы сделки прописаны в договоре, который размещен в открытом доступе на сайте Биржи «Санкт-Петербург».

«Это знаковое событие не только для биржи, но и российской рыбной отрасли в целом. Оно символично состоялось накануне Дня рыбака и Международного рыбного форума и выставки в Петербурге, – заявил президент АО «ДАРД» Сергей Лелюхин. – Можно констатировать, что биржевая/аукционная площадка для реализации рыбопродукции, о которой в том числе говорили президент России Владимир Путин и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, не просто запущена, а успешно функционирует». Этот инструмент может использоваться и для поставок отечественной рыбопродукции как на внутренний рынок, так и на экспорт, добавил руководитель аукционного дома.

Напомним, что развитие организованных торгов (биржевых и аукционных) предусмотрено в дорожной карте развития конкуренции. Также в целях повышения инвестиционной привлекательности рыбной отрасли Минвостокразвития включило в нацпрограмму развития Дальнего Востока инициативу об обязательной реализации отдельных видов дальневосточной рыбной продукции через электронную биржу.

Опыт использования биржевой торговли рыбопродукции с 2018 г. применяется в рамках социальной программы «Приморская рыба».

Fishnews