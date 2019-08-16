16 августа 2019 года

Ведомства в поисках формулы для краба

ФАС прокомментировала информацию о предложениях по формуле определения начальной цены лотов на крабовых торгах. Рассматриваются различные механизмы расчета, заявили в ведомстве.

Газета «Ведомости» сообщила , что антимонопольная служба предложила для расчета начальной цены лотов на крабовых аукционах коэффициент, который увеличивает общую начальную стоимость в 1,5 раза - до 152 млрд рублей.

«ФАС России наряду с другими органами власти участвует в согласовании нормативно-правовых актов, разработка которых ведется во исполнение закона о распределении квот на добычу крабов. В настоящее время рассматриваются различные механизмы расчета», - заявили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства в пятницу.

По имеющейся информации, Росрыболовство выступило с предложением использовать коэффициенты, которые позволят снизить начальную цену лотов.

«Коммерсант» в публикации от 16 августа сообщил, что президент Владимир Путин получил предложения по доработке правил проведения крабовых аукционов. Издание ссылается на копию документа с резолюцией главы государства: «Рассмотреть вопрос».

«Как говорится в обращении, по состоянию на 2 августа нормативные акты, необходимые для проведения аукционов, до сих пор не приняты, - пишет «Коммерсант».

Издание указывает, что в записке предлагается поддержать предложение руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова по строительству на верфях Дальнего Востока 15 краболовов, а по остальным судам сохранить свободу выбора места строительства в России.

«Кроме того, авторы записки предлагают включить в требования к судам наличие площадки для переработки, варки и заморозки продукции мощностью не менее 10-15 тонн в сутки. В обращении также выступают за включение в состав аукционов квот на вылов 1,5 тыс. тонн краба опилио в Баренцевом море, разыгранных в 2016 году», - говорится в статье. Сообщается, что резолюция президента датирована 7 августа.

Ранее в Росрыболовстве заявляли , что не планируется отправлять на аукционы виды крабов (по районам промысла), доли по которым были реализованы на торгах в последние годы.

Fishnews