09 апреля 2019 года

Каких крабов предлагается отправить на аукцион

В список видов краба, по которым предлагается выделять новый вид квот – добычи в инвестиционных целях, предложено включить основные промысловые объекты.

Согласно законопроекту, перечень видов крабов в определенных районах добычи для выделения нового вида квот, должно установить правительство. Как стало известно Fishnews, в список предложено включить основные промысловые виды крабов.

В Дальневосточном бассейне это:

– камчатский краб в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах;

– синий краб в Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской подзоне, Западно-Беринговоморской зоне;

– равношипый краб в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах;

– стригун опилио в Западно-Сахалинской подзоне, Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской, Карагинской, Западно-Камчатской подзонах;

– колючий краб в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне;

– стригун бэрди в Камчатско-Курильской, Карагинской подзонах, Западно-Беринговоморской зоне;

– стригун красный в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье;

– стригун ангулятус в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах;

– волосатый четырехугольный краб в Западно-Сахалинской подзоне.

В Северном бассейне на торги предлагается отправить доли добычи камчатского краба в Баренцевом море.

В Росрыболовстве ранее подчеркивали, что новый принцип распределения не коснется тех квот, которые были куплены на торгах за последние годы. Отметим, что в предложенном списке нет объектов промысла, доли по которым продавались на широко известном майском аукционе 2017 г.

При этом планируется исключить краба из перечня видов водных биоресурсов, по которым выделяются «классические» инвестиционные квоты, законодательно введенные в 2016 г.

Предлагается предусмотреть ограничение для получения крабовых инвестквот по началу строительства судна: киль должен быть заложен не раньше даты заключения договора на долю.

Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, Росрыболовство направило в комитет проекты нормативных правовых актов по законопроекту о крабовых аукционах.

Fishnews