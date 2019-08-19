19 августа 2019 года

Полицейские Таймыра застали «в гостях» браконьерского осетра

На севере Красноярского края правоохранители изъяли незаконно добытых сибирских осетров. «Краснокнижную» рыбу обнаружили дома у подозреваемого в браконьерстве.

Задержание провели в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Сотрудники уголовного розыска нашли дома у мужчины пять экземпляров ценной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. Ущерб от нелегального вылова оценили более чем в 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

Fishnews