19 августа 2019 года

Регулятор предложил защиту от срыва крабовых контрактов

Минсельхоз предложил порядок приостановления действия разрешения на вылов на случай, если компания-победитель крабового аукциона не выполняет обязательства по реализации инвестиционного проекта.

В рамках закона о крабовых аукционах размещен еще один проект постановления – изменения в правила, регламентирующие выдачу разрешений на вылов, сообщает корреспондент Fishnews.

В список оснований для отказа в выдаче промыслового билета планируется включить новый пункт – это отсутствие у пользователя, которому выделена квота добычи крабов в инвестиционных целях, регистрации в прибрежном субъекте Федерации.

Напомним, что по закону речь идет о прибрежном регионе, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота. Однако привязки к конкретному краю, области, округу законодатели не предусмотрели.

Также Минсельхоз предложил порядок приостановления действия разрешения на случай, если есть основания досрочно расторгнуть договор на долю квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

По закону, основанием для досрочного расторжения договора может быть несоблюдение срока реализации проекта или графика реализации, несоответствие проекта или объекта инвестиций требованиям, предусмотренным договором, и т.д.

Приостанавливать действие разрешения, согласно предложенному постановлению, будут телеграфным отправлением, при этом должна указываться причина таких мер.

Предлагается следующий механизм. Росрыболовство получает от Минпромторга информацию о несоблюдении срока реализации проекта или графика реализации, несоответствия проекта или объекта инвестиций. Затем федеральное агентство поручает теруправлению приостановить действие разрешения.

Управление должно выполнить это поручение в течение рабочего дня, «о чем незамедлительно информирует российского пользователя, Федеральное агентство по рыболовству, органы федеральной службы безопасности, предусмотренные Федеральным законом ‎«О федеральной службе безопасности».

Когда закон о крабовых аукционах только принимался, обсуждалась необходимость принципа: «сначала строим – потом ловим». Такое требование уже предусмотрено по квотам вылова на инвестиционные цели, включенным в законодательство в 2016 г. Однако в итоге власти предложили механизм приостановления действия промыслового билета до того, как в силу вступит судебное решение.

Предполагается, что под квоты добычи крабов в инвестиционных целях будут строиться суда на российских верфях, – о такой задаче заявляли авторы закона об аукционах.

Fishnews