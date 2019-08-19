Новости
Промысел краба на Дальнем Востоке

Регулятор предложил защиту от срыва крабовых контрактов

Минсельхоз предложил порядок приостановления действия разрешения на вылов на случай, если компания-победитель крабового аукциона не выполняет обязательства по реализации инвестиционного проекта.

В рамках закона о крабовых аукционах размещен еще один проект постановления – изменения в правила, регламентирующие выдачу разрешений на вылов, сообщает корреспондент Fishnews.

В список оснований для отказа в выдаче промыслового билета планируется включить новый пункт – это отсутствие у пользователя, которому выделена квота добычи крабов в инвестиционных целях, регистрации в прибрежном субъекте Федерации.

Напомним, что по закону речь идет о прибрежном регионе, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота. Однако привязки к конкретному краю, области, округу законодатели не предусмотрели.

Также Минсельхоз предложил порядок приостановления действия разрешения на случай, если есть основания досрочно расторгнуть договор на долю квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

По закону, основанием для досрочного расторжения договора может быть несоблюдение срока реализации проекта или графика реализации, несоответствие проекта или объекта инвестиций требованиям, предусмотренным договором, и т.д.

Приостанавливать действие разрешения, согласно предложенному постановлению, будут телеграфным отправлением, при этом должна указываться причина таких мер.

Предлагается следующий механизм. Росрыболовство получает от Минпромторга информацию о несоблюдении срока реализации проекта или графика реализации, несоответствия проекта или объекта инвестиций. Затем федеральное агентство поручает теруправлению приостановить действие разрешения.

Управление должно выполнить это поручение в течение рабочего дня, «о чем незамедлительно информирует российского пользователя, Федеральное агентство по рыболовству, органы федеральной службы безопасности, предусмотренные Федеральным законом ‎«О федеральной службе безопасности».

Когда закон о крабовых аукционах только принимался, обсуждалась необходимость принципа: «сначала строим – потом ловим». Такое требование уже предусмотрено по квотам вылова на инвестиционные цели, включенным в законодательство в 2016 г. Однако в итоге власти предложили механизм приостановления действия промыслового билета до того, как в силу вступит судебное решение.

Предполагается, что под квоты добычи крабов в инвестиционных целях будут строиться суда на российских верфях, – о такой задаче заявляли авторы закона об аукционах.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Все материалы

Крупным планом

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.