19 августа 2019 года

Хабаровские судостроители готовятся показать себя на ВЭФ

Павильон Хабаровского края на Восточном экономическом форуме будет включать зону «Судостроение». Ее планируют выполнить в виде модели завода с рекой и плывущими кораблями.

Юбилейный – пятый – Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На набережной бухты Аякс на острове Русский строят павильоны «Улицы Дальнего Востока». Экспозицию Хабаровского края планируют разделить на четыре тематические зоны. Павильон будет декорирован под памятник природы «Амурские столбы».

Как сообщили Fishnews организаторы, зона «Судостроение» будет выполнена в виде миниатюрной модели завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. Гостям продемонстрируют проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. В частности, будут представлены демонстрационные модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.

Также предусмотрены зоны «Туризм», «Промышленный потенциал», «Инвестиционный климат».

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3-8 сентября в рамках V ВЭФ. С 3 по 6 сентября она будет открыта для гостей и участников форума. 8 сентября организаторы обещают доступ для всех желающих.

Напомним, что сейчас идет активное обсуждение, насколько дальневосточные верфи способы выполнить заказы в сфере рыбопромыслового судостроения. Новый виток дискуссии начался после того, как для получения крабовых квот на Дальнем Востоке предложили предусмотреть требование о строительстве судов на верфях ДФО.

Fishnews