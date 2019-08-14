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Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ после совещания ответил на вопросы журналистов

Юрий Трутнев настаивает на постройке краболовов в ДФО

Суда под квоты, которые будут распределяться на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, нужно строить на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Такое поручение правительство уже давало, отметил он.

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 14 августа провел во Владивостоке совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Одной из тем стало размещение заказов по строительству судов-краболовов на дальневосточных верфях.

Отвечая на вопрос Fishnews о том, войдет ли в постановление требование о постройке в ДФО, вице-премьер – полпред заявил, что «это необходимо сделать». «Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь живут, здесь работают. Это полностью соответствует позиции президента РФ, его поручению об ускоренном развитии Дальнего Востока», - сказал Юрий Трутнев.

Он отметил, что правительство ставило такую задачу Федеральному агентству по рыболовству. «Росрыболовство это поручение не выполнило, мы сегодня посоветовались на совещании и решили, что руководство Росрыболовства надо наказывать. Соответствующее предложение министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву я сегодня направлю», - заявил вице-премьер – полпред.

Вести на Дальний Восток судно, построенное на верфях в европейской части России, по мнению Юрия Трутнева, «долго и дорого». Кроме того, сказал зампред правительства – полпред президента, для открытия нового предприятия всегда нужно брать на себя определенные риски и преодолевать трудности.

Закон о новом виде квот – добычи крабов в инвестиционных целях – вышел в мае. Предполагается, что под квоты будут строиться суда.

В марте вице-премьер – полпред провел во Владивостоке заседание правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. По итогам были даны поручения Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу и Минвостокразвития о том, какие моменты должны быть учтены при подготовке проектов постановлений по новому виду крабовых квот. Так, Юрий Трутнев поставил задачу включить требование о постройке судов под квоты, которые будут распределяться для вылова крабов в Дальневосточном бассейне, на верфях ДФО. Исключение предусматривалось для судов, строительство которых началось до 1 марта 2019 г.

При этом в протоколе говорилось, что сроки аукционов и постройки должны быть увязаны с необходимостью модернизации и создания верфей на Дальнем Востоке.

В проекте постановления, который Минсельхоз представил в мае, было предусмотрено требование о строительстве судов под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне на верфях в регионах ДФО. Затем были предложены и другие варианты. Например, построить на Дальнем Востоке половину судов.

Fishnews

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