20 августа 2019 года

За условиями для бизнеса будут следить экспертные группы

Правительство определило экспертные группы, которые займутся вопросами реализации плана по улучшению делового климата. Одно из направлений – совершенствование контроля и надзора.

План «Трансформация делового климата» правительство утвердило в январе. Предусматривается 12 направлений работы. Среди них – технологическое присоединение к инженерным сетям, международная торговля и экспорт, налоговое администрирование, контрольно-надзорная деятельность.

Теперь правительство утвердило правила реализации плана. Следить, как выполняется дорожная карта, должна Подкомиссия по обеспечению устойчивого развития российской экономики Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Напомним, что подкомиссию возглавляет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Планируется, что рассматривать итоги работы подкомиссия будет не реже 2 раз в год.

Определены экспертные группы, которые будут заниматься вопросами реализации плана по улучшению делового климата. Всего их, как и направлений деятельности, 12. Группы будут работать на площадках РСПП, ТПП, «Опоры России», «Деловой России», Аналитического центра «Форум».

Экспертную группу по направлению контрольно-надзорной деятельности возглавил вице-президент РСПП Александр Варварин, сообщает корреспондент Fishnews.

Утвердить состав экспертных групп по предложениям их руководителей должен Минэк. Планируется, что в группы войдут представители федеральных ведомств, деловых объединений, научных, общественных и других организаций.

Напомним, что власти заявили о реализации механизма «регуляторной гильотины». Анализом нормативно-правовых актов должны заняться специальные отраслевые рабочие группы.

Fishnews