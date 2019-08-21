21 августа 2019 года

Камчатка готовит предложения по промыслу лосося на Северных Курилах

Власти Камчатского края заявили, что направят свои предложения по соглашению о промысле лососей на Северных Курилах. Такая информация будет рассмотрена и уже по итогам будет принято решение о возможности заключения соглашения, прокомментировали в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский провел совещание, на котором обсуждался проект соглашения с Сахалинской областью о закреплении объема добычи тихоокеанских лососей в Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Камчатки.

«Регулирование промысла у Северных Курил – крайне важный вопрос для камчатских рыбопромышленников, так как в прибрежных водах и проливах островов проходят пути массовых нерестовых миграций нерки, кеты, горбуши, кижуча и чавычи, воспроизводящихся в реках Западной Камчатки, – цитирует пресс-служба главу краевого министерства. – Помимо вопросов определения объема добычи транзитных лососей для предприятий Сахалинской области, есть необходимость установления сроков промысла в этом районе, так как лов в период миграции чавычи и ранних форм кеты и нерки может полностью подорвать запасы их малочисленных популяций на Западной Камчатке.

Совместная задача обоих субъектов – принять меры к установлению конкретных и четких условий промысла в целях обеспечения устойчивого эксплуатирования запасов тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалинской области и Камчатского края».

По словам Андрея Здетоветского, регион предложит корректировки проекта соглашения. После чего субъекты еще раз сядут за стол переговоров.

В октябре 2018 г. правительство Сахалинской области передало свои предложения по проекту соглашения, в июле 2019 г. эти же инициативы были направлены вновь, рассказал Fishnews и.о. руководителя агентства по рыболовству островного региона Иван Радченко.

«На сегодняшний день из пресс-релиза правительства Камчатского края мы видим, что проект обсуждается, но каких-либо возражений, замечаний мы от Камчатки не получили. Как получим, будем рассматривать и, уже исходя из этого, принимать решения о возможности заключения такого соглашения», – сказал глава областного ведомства.

Fishnews