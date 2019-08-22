22 августа 2019 года

«Красная» путина на Камчатке завершается с успехом

Предприятия Камчатского края уже добыли 360 тыс. тонн лосося при прогнозируемом объеме 320 тыс. тонн, отмечает региональный минрыбхоз. В Карагинской подзоне вылов сейчас минимальный, но на западе полуострова промысел продолжается.

В целом с начала путины на Камчатке добыты 284 тыс. тонн горбуши, 42,1 тыс. тонн нерки, 31,5 тыс. тонн кеты и 1,8 тыс. тонн кижуча, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

240 тыс. тонн лосося освоено в Карагинской подзоне, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

«На протяжении последних дней там фиксируется минимальный вылов. Вместе с тем, в этом году в подзоне будет сделана попытка промышленного освоения подходов кижуча, который не был традиционным объектом промысла предприятий. Потому принято решение ввести в подзоне запрет на промышленное рыболовство с 1 сентября. В Камчатском заливе путина завершится 26 августа», – отметил глава краевого минрыбхоза.

По его словам, на западе Камчатки промысел продолжается. «В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто более 104 тыс. тонн лосося, 58,6 тыс. тонн из них – горбуша, – привел цифры Андрей Здетоветский. – Сейчас рыбопромышленники нацелены на добычу кеты и кижуча, который недавно подошел к побережью Охотского моря».

Fishnews