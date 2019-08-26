26 августа 2019 года

Рыбу разворачивают на другие рынки

Данные Росстата не отражают реального уровня потребления рыбы в стране, а ориентированная на экспорт политика Минсельхоза может опустить его в разы ниже рекомендуемой медицинской нормы, считают в Рыбной ассоциации.

В августе Росстат опубликовал данные о росте потребления рыбной продукции в России в 2018 г. В пересчете на человека этот показатель достиг 21,7 кг — о чем поспешило отчитаться Росрыболовство. Но с официальной статистикой согласны не все.

Пять с лишним миллионов тонн водных биоресурсов, добытых российскими рыбаками в 2018 г., превратились в 4,164 млн тонн продукции, причем 2,236 млн тонн — это официальный объем экспорта. С учетом импорта 600 тыс. тонн на российском рынке оказалось всего 2,528 млн тонн рыбопродукции. Население страны тот же Росстат оценил в 146,8 млн человек, значит, на каждого их них пришлось чуть более 17,2 кг, рассказали Fishnews в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация).

«Если брать фискальную политику нашего государства, что оно поддерживает – потребление рыбы в стране или ее продажу за рубеж? – обратил внимание президент Рыбной ассоциации Виталий Корнев. – Существует поручение правительства, что экспорт надо еще в два раза увеличить. Сколько останется потребления в стране при выполнении данного поручения?»

Прошлогодний вылов оказался рекордным за последние два десятилетия, но эксперты не ждут дальнейшего роста. Даже регулятор осторожно говорит о намерениях хотя бы удержать пятимиллионную планку. Раз увеличения уловов в ближайшие годы не предвидится, удвоение экспорта пойдет в ущерб внутреннему рынку, который недополучит соответствующий объем рыбопродукции, опасаются в ассоциации.

Возникнет дефицит и реальное потребление рыбы может упасть в два с лишним раза, предупредил исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. «И самое главное, сколько она будет стоить», – подчеркнул он.

В нынешних ценах для достижения заявленного Минсельхозом ориентира в 8,5 млрд долларов понадобилось бы экспортировать 3,73 млн тонн. Российскому потребителю в этом случае осталось бы 0,434 млн тонн отечественной рыбопродукции, что в сумме с импортом дало бы около 7 кг на человека в год. Это в три раза меньше рекомендуемой медицинской нормы – 22 кг.

Fishnews