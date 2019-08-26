26 августа 2019 года

Современные жемчужины Тихого океана

Исландские технологии рыбопереработки приживаются на Дальнем Востоке. В 2018 г. на ВЭФ в «Русском рыбном доме» было представлено сразу несколько проектов с использованием таких решений. Журнал «Fishnews – Новости рыболовства» узнал, как создается современная рыбопереработка для берега и моря.

Одним из запомнившихся событий на Восточном экономическом форуме в 2018 г. стал визит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в «Русский рыбный дом». Высоких гостей познакомили с крупнейшими инвестиционными проектами в отрасли, каждый из которых не просто яркая презентация, а пример внедрения новейших технологий в рыбопереработке.

Живой интерес у китайского лидера вызвал макет современного рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан: Си Цзиньпин задал немало вопросов о технических характеристиках будущего производства компании «Гидрострой». О своих планах на ВЭФ заявил и Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Причем камчатская компания намерена применять современные технологии в рыбопереработке не только на берегу, но и в море.

Каждый из этих проектов по-своему уникален, но общим аспектом для них стал выбор исландских технологий рыбопереработки.

Как рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» региональный менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб Петурссон, во главу угла в проекте для «Гидростроя» ставилось бережное обращение с продукцией, с сохранением высокого качества дальневосточной рыбы и увеличением добавленной стоимости и спроса на продукцию. Это решение под ключ, которое реализовывалось в партнерстве с консорциумом исландских компаний Knarr. Кстати, официальное открытие завода запланировано на 3 сентября: предполагается, что символичный старт работе предприятия дистанционно даст Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Результатом сотрудничества с РК им. В.И. Ленина должно стать сразу два проекта – это универсальный береговой завод для переработки самых разных видов рыбы и морепродуктов, а также оборудование будущего супертраулера компании. «Супертраулер станет крупнейшим рыболовным судном в России за последние 30 лет. Его производственная мощность будет на 50% выше, чем у других судов такого типа, эксплуатируемых в настоящее время российскими рыболовными компаниями. Также объем его трюмов увеличен на 100%», – отметил Петур Петурссон. Непосредственно Skaginn 3X поставит на судно рыбоперерабатывающую фабрику, приспособленную для многоцелевой обработки, сортировки и упаковки продукции.

Представитель исландской компании также рассказал о решении вопросов логистики, которые особенно важны при реализации проектов в отдаленных регионах Дальнего Востока. Не менее серьезной для европейских инженеров была и задача обучить технический персонал рыбопромышленных компаний навыкам работы и обслуживания нового оборудования.

Говоря в целом об условиях работы в России, Петур Петурссон подчеркнул, что ни политическая, ни экономическая конъюнктура сегодня не оказывают влияния на взаимодействие бизнеса двух стран. «Здесь нет абсолютно никаких препятствий. Особенно, когда речь идет о нашем рыболовстве, о нас как ведущих странах в отрасли», – заметил собеседник издания.

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