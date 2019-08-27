27 августа 2019 года

Лучших рыболовов Камчатки определил чемпионат

Ключевым событием камчатского экологического фестиваля «Сохраним лососей вместе!» стал чемпионат по рыболовному спорту. В этом году он собрал 150 участников, а победителями неожиданно стали сразу двое.

Соревнование традиционно прошло в селе Усть-Большерецк. Как сообщили в региональном министерстве спорта, в этом году в чемпионате приняли участие любители рыбалки из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов. Один из участников представил Приморский край.

Губернатор Владимир Илюхин в приветственном слове поблагодарил организаторов фестиваля за их активную жизненную позицию и работу по сохранению тихоокеанских лососей, а также пожелал рыбакам удачного клева.

«Экологический фестиваль «Сохраним лососей вместе!» проходит уже восьмой раз. Популярность этого праздника растет год от года. Он уже стал настоящим брендом Усть-Большерецка. Сюда, на реку Большую, съезжаются рыбаки со всей Камчатки. И я не сомневаюсь, что скоро к нам присоединятся любители рыбалки из других регионов страны. Ведь фестиваль несет не только экологическую и просветительскую функции, мы все собираемся здесь, прежде всего, чтобы привлечь внимание общественности к тихоокеанскому лососю как одному из важнейших биологических ресурсов Камчатки, который мы должны сохранить и приумножить для следующих поколений», - подчеркнул глава региона.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства, чемпионат проводился в три захода по 2,5 часа. Акваторию заранее поделили на зоны и сектора, которые рыбаки занимали по результатам предварительной жеребьевки.

По итогам состязания победителем был признан Алексей Симончук, он получил главный приз чемпионата от главы региона – надувную лодку и мотор фирмы Yamaha. Однако позже, при перепроверке протоколов чемпионата, была выявлена судейская ошибка. Чтобы не омрачать праздник рыбакам, поймавшим наибольшее количество лососей среди всех участников, в оргкомитете фестиваля приняли решение разделить первое место и вручить аналогичный главный приз за победу еще одному участнику – Андрею Клецко.

«Это была чисто техническая ошибка судейской комиссии, и, безусловно, она не должна была отразиться на участниках нашего фестиваля. Обнаружив ее, мы приняли справедливое решение о разделении первого места и выделении еще одного главного приза из резерва краевой Федерации рыболовного спорта. От лица судейской комиссии чемпионата, я извиняюсь перед организаторами и участниками за возможные причиненные неудобства и надеюсь на понимание», - отметил главный судья соревнований Андрей Пятко.

Второе место досталось Сергею Кутькину, третье – Владимиру Быкову. Остальные призеры и номинанты получили в подарок палатки, спальники, рюкзаки и снасти.

Кроме того в рамках фестиваля прошел и детский чемпионат по рыбной ловле. Его победителем стал 10-летний Иван Типсин из Усть-Большерецка. Самым юным рыбаком признан 6-летний Константин Манакин. Призерам соревнования вручили снасти и аксессуары для рыбалки.

Праздничная программа продолжилась развлекательными мероприятиями. На интерактивных площадках выступили ведущие вокальные и танцевальные коллективы со всего полуострова, а также прошла игровая программа, посвященная сохранению лосося.

Организаторами соревнований выступили краевое министерство спорта, агентство по туризму и внешним связям Камчатки, краевая федерация рыболовного спорта и любительского рыболовства, администрация Усть-Большерецкого района.

Fishnews