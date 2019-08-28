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Специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в Таз из садков первую партию подращенной молоди чира. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Реку Таз пробуют на подращивание чира

В ЯНАО специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в Таз из садков первую партию подращенной молоди чира – около 75 тыс. штук навеской 20 г. Для восполнения природных запасов ценной рыбы на реке хотят построить отдельное предприятие.

Переселение молоди состоялось 27 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Знаковому событию предшествовала серьезная работа: в прошлом году собские рыбоводы собрали икру в реке Таз, доставили ее для инкубации на завод в Харп. Уже этим летом мальков, достигших массы 0,5 г, привезли «на родину», чтобы дорастить в естественных условиях – в плавучей садковой линии.

Всего на реке установили шесть садков размером 5 на 5 м и глубиной 4 м каждый. По наблюдениям рыбоводов, чир показал хорошие темпы роста. Этот выпуск Собский завод произвел за счет собственных средств.

«В преддверии строительства рыбоводного участка на реке Таз мы сейчас проводим своего рода научно-исследовательский эксперимент с целью уточнения рыбоводно-биологических показателей и возможностей данного водоема по выращиванию сиговых видов рыб в садках. С полученными данными будет проектироваться будущее рыбоводное предприятие. Его планируемая мощность – до 2 млн штук малька навеской 10 граммов», - рассказал генеральный директор завода Данил Эльтеков.

Планируется, что предприятие на реке Таз позволит наладить работу по искусственному воспроизводству ценных видов рыб в восточной части округа – в Тазовском бассейне.

Ранее производилось зарыбление только рек Обского бассейна: в общей сложности с 2016 г. в Обь и Собь произведено около 70 выпусков, в большое плавание отправились примерно 90 млн мальков сиговых – муксуна, чира и пеляди. С этого года приоритетными объектами для воспроизводства являются муксун и чир – наиболее ценные промысловые виды в ЯНАО.

Fishnews

  • Специалисты Собского рыбоводного завода выпустили в Таз из садков первую партию подращенной молоди чира. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Переселили около 75 тыс. штук молоди навеской 20 г. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Молодь выпустили в реку Таз из рыбоводных садков. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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