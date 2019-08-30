30 августа 2019 года

Тестовый «рыбный» рейс пошел по Севморпути

Проект регулярных поставок рыбы Северным морским путем перешел на стадию тестирования. Из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург отправился атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Проект по регулярному осуществлению таких рейсов в летне-осеннюю навигацию реализует дирекция Северного морского пути Росатома, ФГУП «Атомфлот» совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

Судно отправилось в путь 29 августа, ожидается, что переход займет менее 20 суток. По информации Росатома, на борту 204 рефконтейнера мороженой рыбы и другие грузы.

«Это кратчайший путь, соединяющий Дальний Восток и европейскую часть России. Развитие поставок рыбы по Севморпути позволит сократить сроки и стоимость транспортировки, что положительно отразится как на качестве, так и на цене рыбной продукции уже на розничном прилавке», - заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Вопросами организации постоянной судоходной линии Северного морского пути для транспортировки рыбопродукции занимается специально созданная рабочая группа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, всего в этом году запланировано два рейса. Прорабатывается загрузка контейнеровоза для прохода по СМП в восточном направлении.

По итогам пилотных сезонных рейсов в 2019 г. будет рассмотрена возможность создания регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России. По оценкам экспертов, первоначально основой грузопотока в европейскую часть РФ станет рыбная продукция. Для обратной загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации арктических проектов по добыче полезных ископаемых, а также социально-экономического развития Дальнего Востока.

Реализация проекта сопровождается работой по модернизации портовой инфраструктуры для приемки грузов на Камчатке и в Архангельске. Ожидается, что использование СМП будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижению цены на транспортные расходы, разгрузке Транссибирской железнодорожной магистрали, а также развитию арктических регионов и освоению Арктики в целом.

Некоторые рыбопромышленные компании уже начали доставлять свою продукцию Северным морским путем самостоятельно.

Fishnews