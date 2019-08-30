30 августа 2019 года

Росрыболовство обещало бросить все силы на переоформление участков

Переоформление договоров на рыбопромысловые участки – приоритет в теруправлениях Росрыболовства, подчеркнули в ведомстве. При необходимости работа будет организована круглосуточно и без выходных.

Напомним, что с 26 августа стартовал прием заявлений на переоформление участков для промысла. Процедура регламентирована приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442.

Работа во всех теруправлениях Федерального агентства по рыболовству будет организована с приоритетом – переоформить все документы в соответствии с установленными сроками, заявили Fishnews в пресс-службе ФАР. В случае необходимости процесс будет идти круглосуточно и без выходных.

В зависимости от региона только за этим направлением на время переоформления договоров будут закреплены сотрудники - по двое-трое или по пять человек, подчеркнули в пресс-службе.

Прием заявлений продлится до 15 октября. Fishnews подготовил памятку, в которой показаны временные рамки заявочной кампании и заключения новых договоров.

В этом году договоры о закреплении рыбопромысловых участков должны быть переоформлены на договоры на рыболовные участки. Такие участки предусмотрены для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Fishnews