03 сентября 2019 года

Управлять нерестом кукумарии пробуют ученые

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) успешно провели нерест кукумарии в заводских условиях. Выброс гонад стимулировали изменением температурного режима.

Работы ведутся в новом научно-производственном центре на острове Попова.

Кукумария – хорошо знакомый жителям Приморского края представитель голотурий, широко распространенный в дальневосточных морях. Это беспозвоночное живет на глубинах до 200 м и более. Как и в трепанге, в кукумарии содержатся коллаген, аминокислоты, витамины, минералы и другие полезные вещества, поэтому она является популярным сырьем для биологически активных добавок.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, стимулирование нереста достигается с помощью изменения температурного режима. Эксперименты направлены на получение потомства в оптимальные сроки. Кроме того, выброс гонад можно стимулировать несколько раз в год.

В емкостях производится аэрация воды, необходимая для успешного нереста. Личинки кукумарии лецитотрофные, поэтому на этом этапе им не требуются корма.

Ранее специалистам ТИНРО уже удалось накопить некоторый опыт работы с кукумарией в заводских условиях. Традиционно считалось, что цвет яичников и семенников у кукумарии различается у самцов и самок. Однако исследования выявили, что цвет гонад не может служить показателем для визуального определения пола.

Fishnews