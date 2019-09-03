03 сентября 2019 года

Основная часть лососевой путины ждет Кунашир

К промыслу осенней кеты на Кунашире рыбаки смогут приступить с 11 сентября – такой срок установила региональная комиссия по анадромным. Общий вылов горбуши и кеты в Сахалинской области составил около 28 тыс. тонн.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области определила сроки вылова осенней кеты на Кунашире. Предполагается, что кетовая путина будет проходить с 11 сентября до 30 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Лов осенней кеты на другом острове, который также относится к Южно-Курильской промысловой зоне, - Итурупе, должен стартовать с 21 сентября. Такой срок установила комиссия на заседании 23 августа.

Общий вылов горбуши и кеты в Сахалинской области, по данным на 2 сентября, составил около 28,8 тыс. тонн.

Fishnews