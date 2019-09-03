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Росрыболовство рассчитывает выручить более 92 млрд рублей от продажи через аукционы квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне

Краб в воде обойдется в десятки миллиардов

Росрыболовство рассчитывает выручить более 92 млрд рублей от продажи через аукционы квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне. Для Северного бассейна начальная цена лотов суммарно составила 33,5 млрд рублей.

Общая начальная цена крабовых квот, выставленных на октябрьские торги, составила 125,5 млрд рублей. Большую часть этой суммы — свыше 92 млрд рублей — принесет в бюджет Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Здесь для торгов Росрыболовство сформировало 31 лот, они объединяют разные районы и виды крабов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовая цена каждого из 19 лотов, дающих право вести добычу камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, краба-стригуна опилио и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне, а также равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне и Северо-Курильской зоне, установлена на уровне 3,4 млрд рублей.

Дороже всего – в 4,4 млрд рублей — регулятор оценил два лота на вылов краба-стригуна опилио, синего и равношипого крабов в Западно-Камчатской подзоне. Чуть ниже определена стоимость трех лотов по крабам-стригунам берди и опилио в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне и синему крабу в Западно-Беринговоморской зоне. За них государство просит от 4,2 млрд рублей.

По крабам-стригунам ангулятусу и красному выделено шесть лотов стоимостью от 785,9 млн рублей. Промысел этих глубоководных видов предусматривается в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской, Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах.

На единственный лот, объединяющий краба-стригуна опилио и волосатого четырехугольного краба Западно-Сахалинской подзоны, синего и колючего краба Восточно-Сахалинской подзоны, колючего краба подзоны Приморье и равношипого краба Южно-Курильской зоны, начальная цена составила 1,3 млрд рублей.

На Северном бассейне отдельно будут разыгрываться квоты по камчатскому крабу и крабу-стригуну опилио — по 5 лотов для каждого вида. Торги за право добывать камчатского краба в Баренцевом море начнутся с 4,4 млрд рублей, по стригуну опилио — с 2,3 млрд рублей. В результате государство планирует получить более 33,5 млрд рублей.

Ранее Росрыболовство уже озвучивало прогноз поступлений в бюджет от крабовых аукционов — в конце 2018 г. речь шла о почти 82 млрд рублей. Но затем регулятор изменил методику определения начальной стоимости лота и предложил рыбакам заплатить за квоты минимум в полтора раза больше.

Fishnews

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НазадМетки: крабросрыболовство
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