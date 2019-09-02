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Крабовые аукционы начнутся 7 октября

Крабовым аукционам дали старт

Росрыболовство опубликовало извещение о проведении аукциона по предоставлению долей квот добычи крабов в инвестиционных целях. Торги планируется провести с 7 по 11 октября – по квотам для Дальнего Востока и 14-15 октября – для Северного бассейна.

Регулятор определил дату крабовых аукционов: с 7 по 11 октября – по лотам, сформированным для добычи крабов в Дальневосточном бассейне, и 14–15 октября – для квот в Северном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews. На сайте torgi.gov.ru опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях и аукционная документация.

Оператор электронной площадки – АО «Российский аукционный дом». Прием заявок на участие осуществляется с 3 сентября по 3 октября на сайте оператора http://lot-online.ru.

Всего на торги выставлен 41 лот – 31 для Дальнего Востока и 10 для Севера. Согласно регламенту аукцион будет проводиться путем повышения начальной цены на шаг в 5%. Протокол торгов, где будет содержаться информация о победителях, Росрыболовство должно подписать не позднее следующего рабочего дня после даты проведения аукциона.

В течение следующего рабочего дня протокол должен быть размещен на сайте электронной площадки и на сайте torgi.gov.ru. Заключать с победителями договоры о закреплении долей регулятор начнет не меньше чем через 10 календарных дней после размещения протокола.

Напомним, что изменения федерального закона о рыболовстве были приняты 1 мая. Вводится новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Право на добычу будет предоставляться на 15 лет. При этом договор с пользователем должен предусматривать реализацию проектов по строительству судов на территории России.

29 августа правительство опубликовало два постановления и два распоряжения, регулирующих распределение нового вида квот.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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