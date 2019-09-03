03 сентября 2019 года

Будущее отрасли станет главной темой конгресса рыбаков

Что ждет рыбную индустрию в новом десятилетии, обсудят участники XIV Международного конгресса рыбаков, который пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Отдельно планируется сосредоточиться на технической модернизации, возможностях экспорта и аквакультуре.

Темой конгресса рыбаков в этом году станет «Рыбная индустрия 2020: образ будущего». Этот вопрос будет ключевым на пленарном заседании форума, сообщает корреспондент Fishnews.

Также планируются три круглых стола. Первый – «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденция, новации, мировой опыт». Оборудование, судостроение, судоремонт – обсуждение будет организовано вокруг этих направлений.

Второй круглый стол – «Экспорт рыбопродукции: новые возможности». Развитие международной торговли вошло в число национальных проектов, о старте которых объявил президент Владимир Путин. Как выполнить поставленные задачи по повышению отдачи от рыбного экспорта, какие маркетинговые возможности использовать и какие административные барьеры нужно убрать, предполагается обсудить в рамках встречи.

Третий круглый стол – «Аквакультура»: создание условий для устойчивого роста». Участники встречи обсудят различные вопросы развития отрасли: технологии, нормативную базу, страхование.

Об участии в конгрессе можно сообщить по электронному адресу fishing@primorsky.ru или по телефонам департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края: 8 (423) 240-28-82, 8 (423) 240-29-00.

Организаторами конгресса рыбаков выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews.

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