04 сентября 2019 года

Росрыболовство определило план для науки

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук утвердил Комплексную целевую программу научных исследований и разработок в интересах рыбного хозяйства РФ на период до 2023 г.

Действие предыдущей КЦП завершилось в 2014 г. Отраслевые институты ежегодно исследуют состояние запасов водных биоресурсов и готовят на этой основе материалы, обосновывающие общие допустимые уловы.

Российская рыбохозяйственная наука ежегодно обосновывает ОДУ для 650 единиц промысловых запасов в российских морских водах и около 120 - в районах российского промысла в Мировом океане, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Во внутренних пресноводных водоемах обосновываются объемы вылова более чем для 1000 единиц промысловых запасов. Ежегодно проводится более 1500 экспедиций. Разрабатываемые отраслевыми институтами прогнозы обеспечивают устойчивые уловы водных биоресурсов в объеме более 5 млн тонн ежегодно, отметили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Отмечено, что комплексная целевая программа определила также задачи развития всего рыбохозяйственного комплекса. Разработка новых орудий и способов лова, технологии рыбопереработки, новые возможности в реализации рыбопродукции заявлены среди ключевых направлений для отраслевой науки.

Исполнители программы – ВНИРО с филиалами и образовательные организации системы Росрыболовства - Калининградский государственный технический университет, Астраханский государственный технический университет.

Fishnews