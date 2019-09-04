04 сентября 2019 года

Россия готовится к «рыбной» работе с Аргентиной

Представителем РФ в Российско-Аргентинской комиссии по рыбному хозяйству назначен начальник управления международного сотрудничества Росрыболовства Сергей Симаков.

Заместителем представителя нашей страны в этой комиссии станет руководитель Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства Сергей Жуков, сообщает корреспондент Fishnews. Соответствующее распоряжение правительства – от 31 августа 2019 г. № 1942 – подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Создание российско-аргентинской комиссии предусмотрено межправительственным соглашением о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, заключенным 1 декабря прошлого года. РФ и Аргентина планируют совместно проводить исследования, разрабатывать и реализовывать научно-технические программы, организовывать двусторонние симпозиумы, семинары, консультации и выставки, обмениваться информацией, технологиями и методиками. Срок действия документа – 5 лет с последующим продлением на аналогичные сроки.

Fishnews