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Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и Министр сельского хозяйства Аргентинской Республики Луис Мигель ЭТЧЕВЕРЕ. Фото пресс-службы ФАР

«Рыбное» соглашение России и Аргентины подписали

Российская Федерация и Аргентинская Республика заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Документ подписали в рамках официального визита, который президент Владимир Путин нанес в Буэнос-Айрес.

Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и министр сельского хозяйства Аргентины Луис Мигель Этчевере. Церемония состоялась 1 декабря на площадке саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Ранее проект соглашения был одобрен распоряжением Правительства РФ.

Глава федерального агентства отметил, что российско-аргентинские отношения в области рыбного хозяйства всегда основывались на принципе взаимной заинтересованности, уважения и партнерства, но, в силу ряда объективных причин, в 1990-х гг. практическое сотрудничество было приостановлено.

«Подготовка нового соглашения потребовала длительного времени, что оправдано обоюдным стремлением разработать документ, отвечающий интересам рыбопромышленников обеих стран. Сегодняшнее событие – важный и ответственный шаг для России и Аргентины в плане возобновления исторических традиций. Полагаю, что соглашение будет способствовать дальнейшей активизации наших взаимоотношений и повышению их эффективности», – сказал Илья Шестаков.

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, противодействия ННН-промыслу, профессиональной подготовки кадров, научно-технического взаимодействия. Россия и Аргентина исполнены решимости реализовывать совместные проекты в сфере добычи, переработки и торговли, в том числе с акцентом на повышение качества и безопасности продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В рамках соглашения планируется проводить исследования, разрабатывать и реализовывать научно-технические программы, организовывать двусторонние симпозиумы, семинары, консультации и выставки, обмениваться информацией, технологиями и методиками рыбного хозяйства. В частности, в области разведения таких видов, как камбала, морской лещ и других.

Для реализации положений документа создается Российско-Аргентинская комиссия по рыбному хозяйству. Соглашение заключается на 5 лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Договоренность автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды.

В октябрьском интервью Fishnews атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Республики Аргентины, полномочный министр Алонсо Пабло Феррандо отметил, что была проделана большая совместная работа по подготовке документа.

«Посольство, со своей стороны, очень рассчитывает на то, что соглашение даст реальные результаты. Но хотел бы отметить и то, что еще до подписания этого официального документа нам удалось достичь некоторых важных договоренностей. В частности, в Санкт-Петербурге, на встрече представителей руководства Росрыболовства и отраслевой науки, была озвучена идея о подписании дополнительного соглашения с аргентинской стороной в области научного взаимодействия, в том числе в исследовательской работе», – рассказал Алонсо Пабло Феррандо.

«Очень важно подчеркнуть, что речь идет не только о рыболовстве, но и многих других вопросах. Ведь на разных этапах – с момента добычи рыбы до ее переработки, упаковки, процесса маркетинга – включается масса различных механизмов, происходит много разных процессов», – прокомментировал соглашение чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто Лагорио.

Fishnews

  • Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и Министр сельского хозяйства Аргентинской Республики Луис Мигель ЭТЧЕВЕРЕ. Фото пресс-службы ФАР
  • Церемония состоялась 1 декабря на площадке саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе. Фото пресс-службы ФАР
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