05 сентября 2019 года

Кунаширу продлили горбушовую путину

В Сахалинской области срок добычи горбуши на острове Кунашир продлили до 21 сентября. Такое решение приняла региональная комиссия по анадромным в связи с продолжающимися подходами лосося.

Ранее горбушовую путину на острове планировалось закрыть 10 сентября.

На заседании 5 сентября комиссия также продлила период добычи горбуши в районе от мыса Нитуй до мыса Олега – согласно протоколу, до 15 сентября.

Кроме того, определен период вылова кеты в Ныйском заливе для представителей коренных народов. Как сообщает корреспондент Fishnews, на участке от восточного устья реки Тымь до мыса Аге на удалении от берега до 100 м КМНС разрешено ловить кету с 5 до 30 сентября. Срок могут скорректировать в зависимости от фактических подходов.

Fishnews