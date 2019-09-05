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На 4 сентября российские пользователи освоили более 3,5 млн водных биоресурсов

Лосось и минтай не перекрывают потерь на Севере

По данным отраслевой системы мониторинга, к началу осени общий вылов российских рыбаков составил 3,55 млн тонн водных биоресурсов. Преодолеть отставание на 1,8% от графика прошлого года пока не удалось даже за счет хорошей лососевой путины.

К 4 сентября в Дальневосточном бассейне суммарный вылов достиг 2,55 млн тонн, что на 0,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Самая заметная прибавка произошла на промысле минтая, где добыто уже 1,44 млн тонн — на 90 тыс. тонн больше, чем год назад. Вылов трески вырос на 28,2 тыс. тонн — до 118,1 тыс. тонн. Тихоокеанской сельди освоено 157,6 тыс. тонн (+16,6 тыс. тонн).

В ходе лососевой путины дальневосточники приняли уже 439,2 тыс. тонн красной рыбы. Это на 23,6% ниже уровня прошлого года, но на 45% выше показателя предыдущего нечетного года.

Северный бассейн отстает от показателя на отчетную дату 2018 г. почти на 22%, здесь добыто около 370 тыс. тонн. Вылов основного объекта — трески — не превышает 254 тыс. тонн (–34,7 тыс. тонн). По пикше объемы добычи упали на 19,31 тыс. тонн — до 50,12 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне уловы преодолели 49,3 тыс. тонн, что на 1,2% выше уровня прошлого года. Вылов шпрота вплотную приблизился к 17 тыс. тонн, что на 3,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Волжско-Каспийский бассейн демонстрирует рост на 24,7%. Пользователями освоено 39,2 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле крупного и мелкого частика добыто 16,9 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. тонн выше уровня прошлого года. По пресноводным видам вылов вырос на 3 тыс. тонн — до 16,3 тыс. тонн.

На Балтике предприятия суммарно освоили 59 тыс. тонн рыбы и опережают прошлогодний график на 7,3%. На промысле шпрота уловы подросли на 3,7 тыс. тонн — до 34,8 тыс. тонн. Объем добычи балтийской сельди также чуть выше уровня 2018 г. (+0,3 тыс. тонн) и составляет 17,9 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки выловили 241,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 21,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана напротив отмечен рост на 48,2% — добыто 222,6 тыс. тонн.

Fishnews

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НазадМетки: лососьминтайросрыболовство
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