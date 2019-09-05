05 сентября 2019 года

Владимир Путин вновь заявил об упоре на глубокую переработку

Власти России намерены сделать акцент на увеличении экспорта продукции глубокой переработки, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент Владимир Путин. Тем, кто придерживается этого направления, глава государства пообещал поддержку и преференции.

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин рассказал о приоритетах, которые власти видят в работе на внешних рынках, сообщает корреспондент Fishnews.

«Безусловно, акцент мы намерены сделать на увеличении экспорта продукции глубокой переработки. Это наша принципиальная позиция, на которую я хотел бы обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток», - сказал глава государства.

Для такого развития, по словам Владимира Путина, принимаются определенные управленческие решения: «Так, мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-кругляк – для примера. Но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса. В том числе создавать режим максимального благоприятствования для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран».

По такой же логике – преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку – будем последовательно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые, заявил президент.

Fishnews