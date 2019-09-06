06 сентября 2019 года

Торговцам нелегальной осетриной устроили «маски-шоу»

В Волгограде силовики задержали четверых подозреваемых в перепродаже браконьерских осетровых и черной икры. Предполагаемый ущерб превышает 10 млн рублей.

По данным следствия, задержанные закупали у нелегальных рыболовов в Астраханской области рыбу осетровых пород. А также икру, которую затем перерабатывали и расфасовывали в банки с логотипом известной торговой марки. Продукция сбывалась в торговых точках Волгограда и Волгоградской области, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов Волгограда задержали двоих местных жителей, позднее - еще двоих. Проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяли свыше 16 кг черной икры и 40 кг рыбы осетровых пород. Кроме того, правоохранители нашли тару, закаточные ключи, банковские карты, 1,5 млн рублей наличностью, черновые записи и магнитные носители информации.

Под стражу заключены предполагаемые организатор группы и ее активный участник, остальные находятся под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу).

Fishnews