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Лабораторная диагностика биоматериала устрицы. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые продолжат наблюдение за здоровьем крымских устриц

В ходе мониторинга устрично-мидийных хозяйств Крыма и черноморского побережья Кавказа специалисты АзНИИРХ взяли пробы для оценки состояния моллюсков.Также образцы проверят на потенциально опасные для этих животных патогены.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) завершили очередной этап мониторинга устрично-мидийных хозяйств, расположенных в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. Во время комплексных обследований рабочая группа института отобрала материал для диагностики физиологического, паразитологического и микробиологического состояния устриц в летний период.

В каждом хозяйстве ученые уточняли особенности биотехнологии выращивания устриц, происхождение посадочного материала и состояние популяций, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Взятые в экспедиции пробы сотрудники филиала продолжат исследовать в лабораторных условиях для выявления потенциально-опасных патогенов для устриц и уточнения оценки их физиологического статуса.

По результатам диагностики моллюсков марикультурным хозяйствам дадут рекомендации по поддержанию санитарно-эпизоотического благополучия. Специалисты надеются, что исследования также помогут в разработке и усовершенствовании методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний устриц, что необходимо для развития марикультуры в Азово-Черноморском бассейне.

Fishnews

  • Лабораторная диагностика биоматериала устрицы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • АзНИИРХ провел мониторинг устрично-мидийных хозяйств Крыма и черноморского побережья Кавказа. Фото пресс-службы филиала
  • Посев биоматериала для бактериологического исследования с использованием хромогенных питательных сред. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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