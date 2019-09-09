09 сентября 2019 года

Вопрос со статусом рыбы выходит на новый круг

В рамках поездки во Владивосток президенту Владимиру Путину вновь напомнили о проблеме статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море. Погрузиться в хитросплетения с оформлением рыбы оказалось непросто, но глава государства опять пообещал дать поручения по этой теме.

«Рыбным» вопросам нашлось место на встрече президента Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов начал с того, как холдинг взялся за восстановление промысла сардины-иваси, а потом перешел к истории, которой дальневосточные рыбаки печально прославились несколько лет назад.

«Наша плавбаза, имея техническое превосходство (она в состоянии автономно работать за тысячу миль от российских берегов), за пределами исключительной экономической зоны, в новом конвенционном районе международном, перспективном с точки зрения рыболовства, обеспечивала приемку и глубокую переработку от японских рыбаков сырья, рыбы для дальнейшей поставки ее на российский берег», - описал ситуацию Александр Ефремов.

Отправка улова в Россию тогда вылилась в уголовные дела, отметил управляющий ГК «Доброфлот». Выходит, что любые новые проекты, с которыми существуют правовые неясности, несут для предпринимателей огромные риски. «Получается телега впереди лошади. То есть мы не можем заранее регламентировать те виды деятельности, которых до этого не было», - сказал рыбопромышленник.

Контрольно-надзорные и правоохранительные органы, когда сталкиваются с чем-то новым, больше заточены на ограничения, считает Александр Ефремов.

«Из-за того, что мы столкнулись с такими проблемами, уже более трех лет, благодаря в том числе и вашему поручению, мы пытаемся разобраться. Это поручение до сих пор находится на контроле администрации президента. Мы пытаемся разобраться с этой ситуацией, не можем ее решить», - посетовал руководитель холдинга.

Ситуация отпугнула от работы в районах Мирового океана других рыбаков – в результате потери понесла страна, подчеркнул Александр Ефремов. «Более того, трактовка законодателя привела к тому, что мы эту продукцию, которую выпустили в Мировом океане, сейчас рассматриваем уже как иностранную. Соответственно, не можем ее учитывать и предъявлять как продукцию российского производства», - объяснил он.

Президент в ответ напомнил о «регуляторной гильотине». «В рамках этой работы постараемся устранить те проблемы, о которых вы говорите», - пообещал Владимир Путин.

«Второе. В соответствии с международной практикой, если вылов осуществляется за пределами нашей исключительной экономической зоны, то происхождение товара определяется флагом самого судна», - обратил внимание глава государства.

Александр Ефремов в ответ сказал, что в их ситуации позиция правоохранительных органов и таможни менялась четыре раза. «И в данном случае встал вопрос даже не о происхождении (как экономическое понятие оно сейчас не оспаривается), а встал вопрос о такой ситуации, которую даже трудно обсуждать, – статус. А последняя итерация – это уже даже не статус, а кто должен и обязан был определять этот статус», - заявил управляющий «Доброфлота».

Владимир Путин о своих прежних поручениях, судя по всему, не вспомнил. «Не могу сказать, что я погружался когда-то в эту проблему, вообще в такой интерпретации первый раз слышу ее», - сказал глава государства. Но пообещал, что обязательно обратит внимание, даст поручение «и таможне, и соответствующим нашим ведомствам, и Минсельхозу». «Конечно, эта ситуация абсолютно ненормальная, ее нужно исправлять, я с вами согласен», - добавил президент.

Первое поручение по следам ситуации с «Доброфлотом» глава государства дал в 2016 г. В 2017 г. Владимир Путин вновь поставил задачу в этой сфере: правительству было поручено решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.

Fishnews