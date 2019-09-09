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Четыре местных жителя, обвиняются в крупных хищениях рыбы, икры и других продуктов из рефрижераторных контейнеров. Фото пресс-службы краевой прокуратуры

Дело о рыбных ворах раскрыли на Камчатке

В Камчатском крае суд вынесет решение по четырем местным жителям, обвиняемым в крупных хищениях рыбы, икры и других продуктов из рефконтейнеров. Все участники предполагаемой ОПГ имеют уголовное прошлое.

Елизовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Петропавловска-Камчатского. По данным следствия, они прошлой осенью занимались хищениями имущества предпринимателей. Инициатором создания преступной группы называют 33-летнего неработающего, ранее судимого жителя краевого центра.

«Для реализации своих планов он привлек трех горожан, 33, 37 и 44 лет, судимых за имущественные преступления, знакомых ему по местам лишения свободы», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По версии следствия, с октября по декабрь 2018 г., соблюдая меры предосторожности и конспирации, злоумышленники систематически совершали хищения икорной, рыбной и другой продовольственной продукции из рефрижераторных контейнеров. За два месяца в Петропавловске-Камчатском и на территории Елизовского района у девяти предпринимателей были похищены товары на общую сумму свыше 5,6 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия каждого в хищениях, мужчины обвиняются по нескольким эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), пунктами «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), пунктами «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением, с причинением значительного ущерба).

Организатор также обвиняется по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой), части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Следствие установило, что 7 октября прошлого года он ограбил магазин, используя предмет, очень похожий на пистолет. Кроме того, злоумышленник, не являясь собственником огнестрельного оружия и не имея разрешения на него, хранил у себя в квартире обрез двуствольного охотничьего ружья 12 калибра.

Организатор преступной группы, в июле 2018 г. вышедший на свободу после 9 лет колонии, сразу был поставлен на учет и находился под административным надзором. Однако в декабре его задержали в аэропорту Елизово при попытке вылететь в Хабаровск.

Все трое обвиняемых признают вину и частично - в размере почти 2 млн рублей - возместили потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.

Четвертый участник преступной группы на предварительном следствии заключил с прокуратурой досудебное соглашение, дал признательные показания, активно способствовал расследованию. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и вскоре будет рассмотрено в особом порядке.

Fishnews

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НазадМетки: икракамчаткауголовное дело
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