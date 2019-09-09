09 сентября 2019 года

Новые районы Приангарья вовлекают в рыбоводство

На озерах Иркутской области сформировали два новых рыбоводных участка, которые планируют использовать для разведения карповых. В этих районах – Чунском и Шелеховском – РВУ появились впервые.

«На сегодняшний день в перечень рыбоводных участков, расположенных на территории Иркутской области, включены 49 объектов в 12 муниципальных образованиях региона, 21 из них передан в пользование. Информация о новых участках будет внесена в перечень в ближайшее время, после чего они будут выставлены на аукцион на право заключения договора пользования», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Дмитриев.

Он напомнил, что сегодня для выращивания товарной рыбы в области могут использоваться РВУ на территории Балаганского, Иркутского, Тулунского, Усольского, Усть-Удинского, Усть-Илимского, Ольхонского, Казачинско-Ленского, Братского и Нижнеилимского районов, а также городов Иркутск, Усть-Илимск.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в первом полугодии в регионе произвели 74 тонны продукции аквакультуры – на 17,5% выше уровня 2018 г. Аквафермеры вырастили 43 тонны товарной рыбы и около 31 тонны рыбопосадочного материала. В основном местные предприятия разводят форель (70% от всего объема товарной рыбы), карповых (18%), пелядь (12%).

В рамках программы по развитию товарной аквакультуры региональный минсельхоз предоставляет субсидии из бюджета области. Предусматривается компенсация до 70% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и до 30% стоимости кормов и их компонентов.

Fishnews