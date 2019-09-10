10 сентября 2019 года

На Ямале растут уловы

Рыбаки ЯНАО добыли с начала года 6,3 тыс. тонн – на 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем из регионального бюджета субсидируется модернизация флота для приемки уловов.

Промышленный вылов ведут более 30 предприятий различных форм собственности, в том числе общины коренных малочисленных народов Севера, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В общем объеме добычи на долю сиговых видов рыб (чир, сиг-пыжьян, пелядь, ряпушка) пришлось свыше 1800 тонн улова. Выпуск готовой рыбной продукции, в том числе глубокой переработки, с начала года составил более 4 тыс. тонн.

В округе продолжается реализация программы модернизации рыбопромыслового флота. В этом году за счет окружного бюджета планируется отремонтировать 14 несамоходных изотермических судов – плашкоутов, работающих на приемке и первичной обработке рыбы. В прошлом году в рамках государственной программы «Развитие АПК» было модернизировано 10 единиц техники, сообщили в пресс-службе.

Fishnews