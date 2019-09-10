10 сентября 2019 года

Курильские рыбаки помогают Сахалину с горбушей

С походами лососей в Сахалинской области вновь складывается пестрая картина. Областное агентство по рыболовству и предприятия отрасли определили, как в этих условиях работать по программе «Доступная рыба».

Из общего вылова горбуши в Сахалинской области основной объем приходится на остров Итуруп – это Курильский район. Рыбаки добыли около 18 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. На общем фоне также выделяются Северо-Курильский и Охинский районы, где выловлено по 1,5 тыс. тонн.

Как с учетом неравномерных подходов лососей по районам области реализовывать проект «Доступная рыба», обсудили на совещании в областном агентстве по рыболовству. Во встрече участвовали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и организации отрасли.

«Принято решение о доставке предприятиями «Курильский рыбак», «Гранис», «Алаид», «Оха» горбуши на Сахалин – лосось будет продаваться в рамках проекта «Доступная рыба», – рассказали Fishnews в областном агентстве по рыболовству.

По данным ведомства, северокурильская компания «Гранис» поставила в оптово-распределительный центр 25 тонн горбуши, она отпускается на Сахалине по 116 рублей за килограмм.

ООО «Алаид» доставило на свои холодильные мощности в Невельске 35 тонн горбуши. Она продается жителям региона в рамках «Доступной рыбы» также по 116 рублей за килограмм, сообщили в агентстве.

С Южно-Курильским рыбокомбинатом прорабатывается вопрос поставки в оптово-распределительный центр трески, минтая, камбалы и другой рыбы.

«Очень важно, что рыбаки принимают на себя социальные обязательства. Мы благодарим предприятия за активное участие в программе «Доступная рыба» и надеемся на дальнейшее сотрудничество», – прокомментировали в агентстве.

Fishnews