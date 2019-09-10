Новости
Лосось будет продаваться в рамках проекта «Доступная рыба»

Курильские рыбаки помогают Сахалину с горбушей

С походами лососей в Сахалинской области вновь складывается пестрая картина. Областное агентство по рыболовству и предприятия отрасли определили, как в этих условиях работать по программе «Доступная рыба».

Из общего вылова горбуши в Сахалинской области основной объем приходится на остров Итуруп – это Курильский район. Рыбаки добыли около 18 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей. На общем фоне также выделяются Северо-Курильский и Охинский районы, где выловлено по 1,5 тыс. тонн.

Как с учетом неравномерных подходов лососей по районам области реализовывать проект «Доступная рыба», обсудили на совещании в областном агентстве по рыболовству. Во встрече участвовали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и организации отрасли.

«Принято решение о доставке предприятиями «Курильский рыбак», «Гранис», «Алаид», «Оха» горбуши на Сахалин – лосось будет продаваться в рамках проекта «Доступная рыба», – рассказали Fishnews в областном агентстве по рыболовству.

По данным ведомства, северокурильская компания «Гранис» поставила в оптово-распределительный центр 25 тонн горбуши, она отпускается на Сахалине по 116 рублей за килограмм.

ООО «Алаид» доставило на свои холодильные мощности в Невельске 35 тонн горбуши. Она продается жителям региона в рамках «Доступной рыбы» также по 116 рублей за килограмм, сообщили в агентстве.

С Южно-Курильским рыбокомбинатом прорабатывается вопрос поставки в оптово-распределительный центр трески, минтая, камбалы и другой рыбы.

«Очень важно, что рыбаки принимают на себя социальные обязательства. Мы благодарим предприятия за активное участие в программе «Доступная рыба» и надеемся на дальнейшее сотрудничество», – прокомментировали в агентстве.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лососьсахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАТЫНОВ

У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.