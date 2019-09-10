10 сентября 2019 года

Индия планирует удвоить уловы

Правительство Индии намерено вложить 3,5 млрд долларов в рыбную отрасль и ожидает, что в течение трех-четырех лет уловы вырастут с 3 до 6 млн тонн в год. Для ускоренного развития предполагается активней использовать внутренние воды.

полностью открыли отрасль для зарубежных инвесторов.По словам секретаря Департамента рыболовства Индии Рачжни Сикхри Сибал, рассматриваются три направления поддержки: развитие портовой инфраструктуры, субсидирование венчурных проектов в области аквакультуры, а также стимулирование строительства перерабатывающих и морозильных мощностей недалеко от мест промысла и выгрузки уловов.

Правительство намерено активнее развивать рыболовство и аквакультуру во внутренних водоемах страны, дающих только половину общенациональных уловов, пишет The Hindu Business Line. Рачжни Сикхри Сибал также отметила, что власти, к примеру, намерены стимулировать холодноводное рыбоводство в Гималаях. С этой целью предполагается уже в ближайшее время подписать меморандумы с Исландией и Данией по сотрудничеству в области выращивания форели, а с Норвегией подобный документ уже подписан.

Для реализации заявленных планов, по словам секретаря, необходимы качественные посадочный материал и корма, а также создание ветеринарных лабораторий и карантинных объектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2014 г. в индийском правительстве уже заявляли о намерении реформировать национальную политику в рыбном хозяйстве, а в 2016 г. полностью открыли отрасль для зарубежных инвесторов.

Fishnews