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«Фишеринг Сервис»: новый цех по ремонту орудий лова во Владивостоке

С открытия в июне во владивостокском отделении компании «Фишеринг Сервис» отремонтировали 18 фирменных тралов и 7 мешков. Филиал создан для обеспечения квалифицированного обслуживания клиентов на Дальнем Востоке.

В дни ВЭФ дальневосточное отделение посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он пожелал производителям орудий лова успехов в работе и предложил подумать о перспективах включения филиала в состав территории опережающего развития.

Как рассказал заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий Федоров, дальневосточное отделение создано, чтобы обеспечить клиентам компании в этом регионе квалифицированное обслуживание, быстрый и качественный ремонт, а также чтобы проводить ревизионные обследования орудий лова. По словам собеседника Fishnews, калининградская компания поставляет промысловое вооружение на Дальний Восток с 2014 г. За это время рыбаки приобрели более 230 тралов, с которыми на сегодня работают 95 судов.

«Промысловое вооружение после некачественного ремонта теряет свою эффективность как минимум вполовину, – констатировал Дмитрий Федоров. – Если трал был сильно поврежден, его ремонт на борту очень сложен. Плохо отремонтированные орудия лова не дают ожидаемого результата».

В филиале «Фишеринг Сервис» уверены, что обеспечат не только европейское качество, но и оперативность ремонта.

«На Дальнем Востоке раньше ни у кого не было достаточных запасов материалов. Мы вложили деньги, создали резерв материалов, на нашем складе есть все необходимые канатные элементы и дели производства «Фишеринг Сервис» и европейских поставщиков», – отметил заместитель директора компании. По его словам, при поступлении конкретного орудия лова в дальневосточном отделении не надо формировать заказ и ждать поступления – к ремонту приступят сразу.

«До открытия филиала наши дальневосточные клиенты часто отдавали тралы на ремонт иностранным предприятиям, обычно корейским. Но сейчас в Корее фактически нет компаний, ведущих регулярный пелагический промысел, негде получить практический опыт. Это отрицательно сказывается на промысловых качествах отремонтированных там тралов. Корейцы используют материалы, которые уступают по качеству не то что материалам нашего производства, но и продукции практически всех европейских производителей! – сказал Дмитрий Федоров. – Кроме того, когда корейским компаниям попадают в руки наши орудия лова, они не просто их ремонтируют. Мы несколько раз сталкивались с ситуацией, когда они бездумно копировали конструктивные особенности тралов «Атлантика» и наши технологические ноу-хау. Несколько комплектов из Кореи даже были проданы на российские суда под нашим зарегистрированным названием. Понятно, что эти орудия лова, построенные с использованием других материалов, без понимания технических особенностей, просто не ловят».

По словам Дмитрия Федорова, в настоящее время в филиале трудится 18 человек, зарплаты составляют 70-80 тыс. рублей.

Компания «Фишеринг Сервис» создана в 1993 г. Она производит хорошо известные как в России, так и за рубежом тралы серий «Атлантика» и «Пасифик». Для изготовления орудий лова компания использует материалы собственной разработки. Продукцию «Фишеринг Сервис» приобретают рыболовецкие предприятия из десятков стран. Эти тралы работают по всему Мировому океану.

Контакты дальневосточного филиала: office@fs-dv.com.

Fishnews

На правах рекламы

  • 35-метровый мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может быть использован на тралах разных моделей
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК пожелал успехов предприятию и предложил заместителю директора «Фишеринг Сервис» Дмитрию ФЕДОРОВУ подумать о включении филиала в режим одной из ТОР
  • Ремонт канатной части
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