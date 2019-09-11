11 сентября 2019 года

Погода благоприятствует пелагической путине

К 8 сентября российские рыбаки освоили 61,47 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Ожидается, что погода для промысла в ближайшие дни будет в основном благоприятной.

Кого сколько поймали

Основная доля в уловах по-прежнему приходится на иваси – 57,7 тыс. тонн. Это на 38,84 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 г. Скумбрии освоено почти 2,6 тыс. тонн (-4,2 тыс. тонн по сравнению с показателем на 8 сентября 2018 г.), сайры – 1,21 тыс. тонн (-2,6 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На предшествующей неделе пелагических рыб добывали 20 российских судов. Иностранный флот в период со 2 по 8 сентября промысел этих видов в исключительной экономзоне РФ не вел.

Где искать рыбу

По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), основными районами, перспективными для формирования скоплений сардины и скумбрии, в российских водах остаются фронтальные зоны на западной, северной и северо-восточной перифериях вихрей А и Аск. Особенно отмечены мелкомасштабные циклонические вихри на их перифериях, а также в вершине третьей ветви Ойясио. В течение недели ожидается преимущественно благоприятная для промысла погода.

Специалисты рекомендовали расширить поиск промысловых скоплений сайры севернее 47 градуса северной широты, в воды Курильского течения. Там для формирования скоплений перспективны фронтальные зоны, ограничивающие поток Курильского течения с запада и с востока, с перепадом температур 8-10°С и 11-13°С соответственно.

Ожидается сохранение удовлетворительной обстановки на промысле иваси, скумбрии и тихоокеанского кальмара во фронтальной зоне на периферии вихрей А и Аск, особенно в мелких циклонических вихрях на их границах и в вершине третьей ветви Ойясио.

Возможно формирование новых промысловых участков на фронте Ойясио юго-восточнее острова Шикотан и на прибрежном фронте у юго-западной оконечности острова Итуруп. Планируется, что доля скумбрии в смешанных уловах будет увеличиваться к востоку, в частности на северо-западной периферии антициклонического вихря Аск.

Fishnews