Новости
Заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна ВОРОНОВА

На будущее омуля рыбоводы смотрят с оптимизмом

Запрет на промысел байкальского омуля, организация выпусков личинок и усиление рыбоохраны на нерестовых реках позволят восстановить запасы эндемика, считает заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна Воронова. Об этом она рассказала на межрегиональном совещании во Владивостоке.

Не все так плохо

Открывая встречу по вопросам сохранения водных биоресурсов, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник отметил, что компенсационные мероприятия, к сожалению, до конца не обеспечивают восстановление популяций. В пример представитель федерального агентства привел ситуацию на Байкале.

«Несмотря на то, что мы запретили промысел байкальского омуля, можно было этого на самом деле и не делать, если бы все исполнялось хозяйствующими субъектами. Но, к сожалению, имеем то, что имеем», – заявил замглавы федерального агентства.

Заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна Воронова с такой точкой зрения не согласилась. «Мы, специалисты на нашей территории, считаем, что введение запрета, во всяком случае на ближайшее будущее, позволит решить ряд проблем, - подчеркнула докладчица. - Более того, имеем поддержку главы Республики Бурятия по этому вопросу: он предлагает еще более ужесточить и ввести запрет даже для коренных малочисленных народов Севера, что позволит усилить охранные мероприятия и их эффективность».

Занна Воронова обратила внимание, что запрет установлен уже второй раз за 60 лет – до этого мера вводилась в 1970-е гг. и действовала более 10 лет. Это решение вместе с другими – запуском рыбоводных заводов и усилением охраны эндемика – дало положительные результаты: с 1982 г. промысел омуля на Байкале возобновили.

«Конечно, и мы сейчас питаем надежду, что усиленные мероприятия, предусмотренные программой по восстановлению запасов омуля, дадут свои плоды. И к тому есть серьезные предпосылки», - подчеркнула заместитель руководителя филиала.

Она напомнила, что в Бурятии действуют три рыбоводных завода: Большереченский, Селенгинский, Баргузинский. Их общая мощность по закладке – 3 млрд 750 млн штук икры омуля.

Но за всю деятельность заводов ни разу не было 100% загрузки мощностей, максимум (в конце 1990-х – начале 2000-х) – 60%, отметила представительница Байкалрыбвода. В 2015 г. дошло до того, что показатель упал до уровня менее 10%. Причиной стало малое число заходящих на нерест производителей.

Потом Занна Воронова перешла к положительным тенденциям. Передача заводов под управление Главрыбвода и введенный запрет сказались на объемах заготовки производителей. В результате в прошлом году было заложено икры в 10 раз больше, чем в 2015 г.

«Надеемся на реконструкцию рыбоводных заводов. Вошли в федеральную целевую программу, с 2021 года нам обещают финансирование, сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Конечно, это должно послужить тому, что эффективность наших работ поднимется в разы. Потому что все оборудование уже в очень плачевном состоянии», – рассказала заместитель начальника филиала.

Сейчас началась новая нерестовая путина, в подразделении рассчитывают на хороший заход производителей. В 2018 – 2019 гг. уровень Байкала после долгого маловодья поднялся более чем на метр, образовав дополнительную мелководную зону для нагула молоди.

Результата придется подождать

Занна Воронова обратила внимание, что у байкальского омуля многолетний жизненный цикл, работы по его воспроизводству могут принести плоды только через 7-8 лет. И только после восстановления нерестовых стад во всех реках можно будет говорить о снятии запрета.

Икру на заводах получают и осеменяют специальным щадящим методом: 90-91% оплодотворения, производители при этом выживают. В этом году в Байкал выпущено 454,5 млн личинок омуля – рекордные за последние пять лет объемы.

Проблем хватает

Для повышения эффективности искусственного воспроизводства нужно увеличить выпуски, провести реконструкцию предприятий, усилить рыбоохранные мероприятия на нерестовых реках, констатировала замглавы филиала.

Еще одну проблему она коротко назвала: «Руки прочь от русел рек!», отметив, что субстратом для нереста байкальского омуля является гравий. «На глазах у всех в Селенге – нашей основной реке – идет добыча гравия. Конечно, это недопустимо. Надо принимать безотлагательные меры, чтобы эти работы закрыть», - подчеркнула Занна Воронова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники совещания обратили внимание, что нужно возобновить работы по оценке эффективности деятельности рыбоводных предприятий. Это нужно, чтобы актуализировать данные: какова доля заводской рыбы в запасах.

Также Занна Воронова указала, что для предприятий не установлены нормативы. «Вообще, конечно, нонсенс. Мы сейчас вынуждены программу составлять, оперируя нормативами по Иркутской области. Хотя заводы и нерестовые реки находятся в Республике Бурятия», – сообщила заместитель начальника филиала.

Fishnews

  • Заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна ВОРОНОВА
  • Межрегиональное совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов прошло во Владивостоке
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокикраросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Федор КИРСАНОВ

    Инвестквоты доказали свою эффективность

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАТЫНОВ

    У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    Рыбаки ищут новые точки приложения сил

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

    Петур Якоб ПЕТУРССОН

    Современные жемчужины Тихого океана

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

    Все материалы

    Крупным планом

    Остров Шикотан

    Курильский рывок

    Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

    Система пошла вразнос

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

    Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.