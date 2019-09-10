10 сентября 2019 года

На будущее омуля рыбоводы смотрят с оптимизмом

Запрет на промысел байкальского омуля, организация выпусков личинок и усиление рыбоохраны на нерестовых реках позволят восстановить запасы эндемика, считает заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна Воронова. Об этом она рассказала на межрегиональном совещании во Владивостоке.

Не все так плохо

Открывая встречу по вопросам сохранения водных биоресурсов, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник отметил, что компенсационные мероприятия, к сожалению, до конца не обеспечивают восстановление популяций. В пример представитель федерального агентства привел ситуацию на Байкале.

«Несмотря на то, что мы запретили промысел байкальского омуля, можно было этого на самом деле и не делать, если бы все исполнялось хозяйствующими субъектами. Но, к сожалению, имеем то, что имеем», – заявил замглавы федерального агентства.

Заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна Воронова с такой точкой зрения не согласилась. «Мы, специалисты на нашей территории, считаем, что введение запрета, во всяком случае на ближайшее будущее, позволит решить ряд проблем, - подчеркнула докладчица. - Более того, имеем поддержку главы Республики Бурятия по этому вопросу: он предлагает еще более ужесточить и ввести запрет даже для коренных малочисленных народов Севера, что позволит усилить охранные мероприятия и их эффективность».

Занна Воронова обратила внимание, что запрет установлен уже второй раз за 60 лет – до этого мера вводилась в 1970-е гг. и действовала более 10 лет. Это решение вместе с другими – запуском рыбоводных заводов и усилением охраны эндемика – дало положительные результаты: с 1982 г. промысел омуля на Байкале возобновили.

«Конечно, и мы сейчас питаем надежду, что усиленные мероприятия, предусмотренные программой по восстановлению запасов омуля, дадут свои плоды. И к тому есть серьезные предпосылки», - подчеркнула заместитель руководителя филиала.

Она напомнила, что в Бурятии действуют три рыбоводных завода: Большереченский, Селенгинский, Баргузинский. Их общая мощность по закладке – 3 млрд 750 млн штук икры омуля.

Но за всю деятельность заводов ни разу не было 100% загрузки мощностей, максимум (в конце 1990-х – начале 2000-х) – 60%, отметила представительница Байкалрыбвода. В 2015 г. дошло до того, что показатель упал до уровня менее 10%. Причиной стало малое число заходящих на нерест производителей.

Потом Занна Воронова перешла к положительным тенденциям. Передача заводов под управление Главрыбвода и введенный запрет сказались на объемах заготовки производителей. В результате в прошлом году было заложено икры в 10 раз больше, чем в 2015 г.

«Надеемся на реконструкцию рыбоводных заводов. Вошли в федеральную целевую программу, с 2021 года нам обещают финансирование, сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Конечно, это должно послужить тому, что эффективность наших работ поднимется в разы. Потому что все оборудование уже в очень плачевном состоянии», – рассказала заместитель начальника филиала.

Сейчас началась новая нерестовая путина, в подразделении рассчитывают на хороший заход производителей. В 2018 – 2019 гг. уровень Байкала после долгого маловодья поднялся более чем на метр, образовав дополнительную мелководную зону для нагула молоди.

Результата придется подождать

Занна Воронова обратила внимание, что у байкальского омуля многолетний жизненный цикл, работы по его воспроизводству могут принести плоды только через 7-8 лет. И только после восстановления нерестовых стад во всех реках можно будет говорить о снятии запрета.

Икру на заводах получают и осеменяют специальным щадящим методом: 90-91% оплодотворения, производители при этом выживают. В этом году в Байкал выпущено 454,5 млн личинок омуля – рекордные за последние пять лет объемы.

Проблем хватает

Для повышения эффективности искусственного воспроизводства нужно увеличить выпуски, провести реконструкцию предприятий, усилить рыбоохранные мероприятия на нерестовых реках, констатировала замглавы филиала.

Еще одну проблему она коротко назвала: «Руки прочь от русел рек!», отметив, что субстратом для нереста байкальского омуля является гравий. «На глазах у всех в Селенге – нашей основной реке – идет добыча гравия. Конечно, это недопустимо. Надо принимать безотлагательные меры, чтобы эти работы закрыть», - подчеркнула Занна Воронова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники совещания обратили внимание, что нужно возобновить работы по оценке эффективности деятельности рыбоводных предприятий. Это нужно, чтобы актуализировать данные: какова доля заводской рыбы в запасах.

Также Занна Воронова указала, что для предприятий не установлены нормативы. «Вообще, конечно, нонсенс. Мы сейчас вынуждены программу составлять, оперируя нормативами по Иркутской области. Хотя заводы и нерестовые реки находятся в Республике Бурятия», – сообщила заместитель начальника филиала.

Fishnews