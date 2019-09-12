12 сентября 2019 года

Путину на Камчатке закрывает кижуч

Предприятия Камчатского края к 9 сентября освоили более 370 тыс. тонн лососей. «Красная» путина в регионе продолжается, рыбопромышленники ловят кижуча на западе полуострова.

«В ходе лососевой путины 2019 года предприятия Камчатки добыли 284,7 тыс. тонн горбуши, из них 223,5 тыс. тонн – в Карагинской подзоне, 34 тыс. тонн – в Камчатско-Курильской подзоне и 25 тыс. тонн – в Западно-Камчатской. Нерки рыбопромышленниками края выловлено порядка 46 тыс. тонн, из них на западе – около 30 тыс. тонн. Объем добычи кеты составил 35,4 тыс. тонн, из которых 13,9 тыс. тонн пойманы в Карагинской подзоне, 11 тыс. тонн – в Западно-Камчатской и 7,7 тыс. тонн – в Камчатско-Курильской», - рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский

По его словам, общий вылов лососей на 9 сентября составляет 371,2 тыс. тонн. Предприятия на западе края продолжают добывать кижуча. 3 тыс. тонн пойманы в Западно-Камчатской подзоне, 2 тыс. тонн – в Камчатско-Курильской и 1,6 тыс. тонн – в Петропавловско-Командорской подзонах.

«Мы рассчитываем, что лососевая путина на Камчатке будет продолжаться еще порядка десяти дней», – отметил Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, на заседании региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб решили добавить по 1 тыс. тонн кижуча для освоения в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Fishnews