13 сентября 2019 года

Вьетнамские креветка и пангасиус получили бан от КНР

Китай запретил ввоз на свою территорию продукцию 15 вьетнамских производителей рыбы и морепродуктов, сообщило Главное таможенное управление КНР. В списке экспортеры пангасиуса и креветки, о причинах ведения этой меры не говорится.

Запрет может быть способом сбить цены на пангасиус и зарегулировать поступление рыбы и морепродуктов из Вьетнама, предположили в Undercurrent News. Британское издание отмечает, что Китай больше заинтересован в получении сырья для своих перерабатывающих предприятий, чем готового продукта. Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) пока не отреагировала.

Ранее власти КНР приостановили действие разрешений на ввоз креветки двум крупнейшим ее производителям в Эквадоре – предприятиям Industrial Persquera Santa Priscila и Omarsa, а также компании Winrep. Хотя ограничение заявлено как временное, дата его отмены не определена, пишет Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, введенную меру объяснили ветеринарными проблемами: у креветки от Santa Priscila выявили синдром белых пятен (WSSV), а у ракообразных от Omarsa – синдром желтой головы (YHD). Правительство Эквадора в лице исполнительного президента эквадорской Национальной палаты аквакультуры Хосе Антонио Кампосано выразило надежду на то, что Китай снимет ограничения в ближайшее время.

Fishnews