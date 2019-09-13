13 сентября 2019 года

Регистрация на конгресс стала удобнее

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Для быстрой регистрации участников на сайте мероприятия создана специальная форма.

Форма для регистрации участников Международного конгресса рыбаков размещена по адресу http://fish-forum.pro/registratsiya/. Форум традиционно соберет в столице Дальнего Востока представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний, союзов и ассоциаций, специалистов науки и образования.

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – главная тема конгресса в этом году. Перспективы отрасли в новом десятилетии станут ключевым вопросом пленарного заседания.

Также предусматривается три круглых стола. Первый – «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденция, новации, мировой опыт» – пройдет 3 октября.

Второй и третий – «Экспорт рыбопродукции: новые возможности» и «Аквакультура: создание условий для устойчивого роста» – запланированы на 4 октября.

Об участии в конгрессе также можно сообщить по электронному адресу fishing@primorsky.ru или по телефонам департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края: 8 (423) 240-28-82, 8 (423) 240-29-00.

Организаторами конгресса рыбаков выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Официальный сайт Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/. Здесь опубликованы программа конгресса, формируемый список участников, а также репортажи с предыдущих форумов.

Fishnews