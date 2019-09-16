16 сентября 2019 года

Прибавку по иваси официально утвердили

Рекомендованный объем добычи сардины-иваси в Южно-Курильской зоне увеличен на 50 тыс. тонн. С биологическим обоснованием науки согласилось Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве.

Ранее корректировку объемов промышленного изъятия иваси подготовил Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО). Специалисты отметили, что этим летом гидрологические условия способствовали раннему и очень масштабному заходу сардины в прикурильские воды, промысел ее ведется успешнее, чем в прошлом году.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рекомендацию филиала рассмотрели на заседании Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию 11 сентября. В итоге рекомендованный объем вылова сардины на Южных Курилах увеличили с 90 тыс. до 140 тыс. тонн.

Fishnews